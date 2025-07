Racing Bulls-coureur Liam Lawson wijst de kritiek van Zak Brown op Red Bull van de hand. De McLaren-CEO werd in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië gevraagd naar de transfergeruchten rondom Max Verstappen. Brown prees de Nederlander en stelde dat Red Bull, zónder de viervoudig wereldkampioen, zelfs achter neventeam Racing Bulls zou staan. Lawson, die dit jaar voor beide Red Bull-teams racete, vindt dat te kort door de bocht.

“Zonder Max Verstappen zou Red Bull achter Racing Bulls staan”, aldus Zak Brown voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone. “Racing Bulls doet het fantastisch en heeft echt een geweldige auto. Wat betreft Red Bull – ik denk dat Verstappen het hele team momenteel op zijn schouders draagt.” Het is niet de eerste keer dat al het succes van Red Bull aan de Nederlander wordt toegeschreven. Een blik op de huidige stand in het kampioenschap zegt genoeg; van de 162 WK-punten die Red Bull heeft behaald, staan er liefst 155 op naam van Verstappen.

‘Hij begrijpt het niet’

Verschillende coureurs werden geconfronteerd met de uitspraken van Brown, onder wie Liam Lawson. Hij reed eerder dit jaar twee Grands Prix voor Red Bull, maar wist toen geen punten te scoren namens de Oostenrijkse renstal. Toch sloeg hij hard terug in gesprek met de internationale pers. “Ik denk dat Zak Brown dit echt niet begrijpt”, reageerde hij fel. Volgens de Nieuw-Zeelander staat de Amerikaanse McLaren-CEO te ver van Red Bull af om uitspraken te doen over de competitiviteit van het team.

“Het is heel makkelijk om iets over bepaalde zaken te zeggen als je er niet direct bij betrokken bent”, lichtte Lawson toe. “Hij ziet het grotere plaatje niet. Dus ik denk niet dat hij begrijpt hoe het echt zit.” De Nieuw-Zeelander heeft inmiddels wél sterke prestaties geleverd bij Racing Bulls, met als hoogtepunt de afgelopen GP van Oostenrijk. Daar eindigde hij knap als zesde, waarmee hij nu boven Yuki Tsunoda – zijn vervanger bij Red Bull – staat in het rijdersklassement.

