De GP van Hongarije werd een vrij onopvallende race voor Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Toch scoorden beiden goede punten voor de scuderia, al blijft het gat met topteams McLaren, Mercedes en Red Bull aanzienlijk. Het team stagneerde de afgelopen maanden in de ontwikkelingsstrijd. Ferrari-teambaas Fred Vasseur is echter tevreden met de laatste resultaten.

Ferrari raakte de laatste paar races achterop in de wedloop met rivalen Red Bull, Mercedes en McLaren. De Italianen hebben sinds de overwinning van Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Monaco weinig potten kunnen breken. Zeker in het geval van Leclerc liet de scuderia zich eerder kenmerken door strategische blunders. De relatief goede performance tijdens de GP van Hongarije is een goed teken voor Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die tevreden is met deze schijnbare ‘inhaalslag’.

“Uiteindelijk hadden we een vrij goede snelheid op zondag,” zei hij tegen MotorsportWeek. “Vorig jaar eindigden we hier 65 seconden achter Red Bull, en dit weekend zaten we slechts 20 seconden verwijderd van de leider.” Leclerc greep in Hongarije net naast het podium, terwijl Sainz zich tevreden stelde met de zesde plaats. Bij elkaar sprokkelde Ferrari 20 nieuwe WK-punten bij elkaar.

“Nu is het niet genoeg – het is duidelijk dat McLaren sneller was dan Ferrari”, benadrukte Vasseur. “Het hele weekend was het verschil twee of drie tienden. Maar als je kijkt waar we vandaan komen – de laatste twee à drie races – dan hebben we een goede inhaalslag gemaakt. Nu moeten we ons concentreren op de volgende race. Het is tijd om nog een stap voorwaarts te zetten in onze prestaties.”

