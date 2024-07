Carlos Sainz is niet tevreden met de ontwikkeling van zijn SF-24. Ferrari raakte de afgelopen weken hopeloos achterop. De scuderia was aan het begin van het seizoen een geduchte tegenstander voor kampioenschapsleider Red Bull, maar legt het tegenwoordig af tegen de mannen van McLaren en Mercedes. Sainz weet dat er sinds de GP op Imola een aantal ‘verkeerde keuzes’ zijn gemaakt.

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië kwalificeerde Carlos Sainz zich op een matige zevende plaats. Topteams als Red Bull, McLaren en Mercedes wisten de Spanjaard af te troeven. P7 is allicht een stuk beter dan Sainz’ teamgenoot; Leclerc kwam voor de zoveelste keer niet verder dan Q2 en moest het doen met de elfde startplek. In de race eindigde de Spanjaard op P5, ware het niet dat hij profiteerde van een uitvalbeurt van George Russell.

‘Terug naar de basis’

“Het is duidelijk niet goed genoeg”, zei Sainz achteraf. “We zijn eigenlijk geen steek verder gekomen sinds Imola. De rest heeft ondertussen twee tienden extra gevonden en wij moeten onze laatste upgrades terugdraaien.” Volgens de 29-jarige coureur keert Ferrari ’terug naar de basis’, in de hoop dat nieuwe upgrades straks wel de gewenste resultaten opleveren.

“We zijn twee à drie maanden verloren – in die tijd hadden we een hoop extra performance moeten kweken, maar we hebben duidelijk de verkeerde keuzes gemaakt”, legde hij uit. “Op Silverstone zijn we gewoon terug naar de basis gegaan, terug naar de auto zoals hij op Imola stond. Vanaf hier moeten we gewoon opnieuw upgrades gaan introduceren. Maar het moge duidelijk zijn dat onze rivalen ver voor ons staan.” Ferrari staat nu nog op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar McLaren komt dankzij een P3 en een P4 in Engeland steeds dichterbij.

