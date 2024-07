Charles Leclerc zit al vier races lang in een nachtmerrie. De Monegask ziet hoe zijn team met het ene probleem na het andere te maken krijgt. Leclerc kon op zich Ferrari’s laatste strategische misser in Silverstone wel begrijpen, maar vindt dat het team ondertussen veel te veel tegenvallende weekenden kent.

Sinds de Grand Prix van Monaco zit Ferrari in een vormdip. Autoproblemen, een te laag tempo en verkeerde strategische keuzes zorgden ervoor dat Leclerc sinds zijn overwinning niet meer op het podium terechtkwam. In Silverstone was de race van de Monegask in ronde 20 zo goed als voorbij, door alweer een verkeerde strategische beslissing.

LEES OOK: Ferrari weer terug naar af: ‘Dacht dat we op weg waren naar een positief resultaat’

Ferrari monteerde als eerste intermediates onder Leclercs bolide, in afwachting op regen. Het circuit bleef echter te droog voor de regenbanden. De Ferrari-coureur ging zo al gauw door zijn banden heen. “Het is erg moeilijk, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen,” vertelt een zichtbaar sombere Leclerc over zijn aanhoudende nachtmerrie. “Het is al vier races erger dan een nachtmerrie. Ik hoop dat we snel terug kunnen komen.”

Leclercs nachtmerrie houdt aan

Leclerc weet wel waarom zijn team uiteindelijk de verkeerde beslissing maakte. “[Ik dacht dat] het regende”, legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar uit. “Ik kreeg ook te horen dat het in die ronde heel hard zou gaan regenen. Dus maakte ik een pitstop om erop te anticiperen. Maar acht of negen ronden later kwam de regen pas.” Volgens de Monegask was er toen geen kans meer op een goed raceresultaat. “Dat was duidelijk het einde van onze race. Het was erg frustrerend, weer een weekend om te vergeten. Het beginnen er te veel te worden.”

Lees hier alles over de GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).