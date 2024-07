Charles Leclerc weet wel waarom Ferrari is teruggezakt in het Formule 1-veld. Het Italiaanse team kon aan het begin van 2024 vaak meestrijden om de podiumplaatsen, en zelfs om de overwinningen, maar kwam tijdens de Britse kwalificatie niet met beide auto’s in Q3. Volgens de Monegask beleeft Ferrari momenteel een vormdip. Het team hoopt dat teruggaan naar de oude Imola-afstelling misschien een oplossing kan zijn.

Terwijl Mercedes de polepositie van George Russell kan vieren na de kwalificatie in Silverstone, is er bij Ferrari geen reden voor een feestje. Charles Leclerc start als elfde aan de Britse race, en haalde tijdens de kwalificatie zelfs ook Q3 niet. Carlos Sainz deed het met P7 ietsjes beter, maar staat bij de start ook achter de andere topteams. De Monegask heeft daarom ook niet al te veel vertrouwen in de race.

“We zijn gewoon langzaam”, antwoordde Leclerc toen hem door Formula1.com gevraagd werd waarom het misging. “We hebben veel inconsistenties met de auto.” Volgens de Ferrari-coureur is zijn team daarom momenteel alleen maar bezig met onderzoeken wat precies de problemen zijn. Dit deed het Italiaanse team door onder anderen weer de onderdelen die Ferrari in Imola gebruikte op de SF-24 te zetten. “Maar dat betekent wel dat je misschien niet je hele weekend optimaliseert, omdat je gefocust bent op proberen te leren. Op dit moment worstelen we gewoon met de situatie waarin we ons bevinden. Ik hoop dat we zo snel mogelijk terug kunnen komen.”

Ferrari komt tekort op Silverstone

Ook Leclercs teamgenoot Sainz ziet dat Ferrari achterraakt op de concurrentie. “Ik dacht dat we op weg waren naar een positief resultaat. Toen de baan begon op te drogen, begonnen we echter aan competitiviteit te verliezen”, blikte de Spanjaard terug op de kwalificatie. “Ik ben trots en blij met Q1 en Q2, maar Q3 liet zien dat we nog steeds tekortkomen.”

Volgens Sainz heeft de SF-24 vooral moeite met de karakteristieken van het circuit van Silverstone zelf. Ferrari zag al eerder dit jaar hoe hun bolide niet goed met hoge snelheden om kon gaan. “We hebben [hoe de Ferrari reageert op, red.] de hoge snelheid van Barcelona gezien. In Oostenrijk lagen we duidelijk een stap achter op al onze concurrenten. Als we naar de koning van de hoge snelheden, zoals Silverstone ook bekend staat, komen, zullen we het altijd moeilijk hebben”, sluit de Spanjaard af.

Terug naar Imola-afstelling

Ferrari had eerder dit jaar twee grote upgradepakketten meegenomen: eentje naar hun thuisrace op Imola, en later een tweede pakket naar Barcelona. De Imola-upgrades leken goed te werken voor Ferrari, maar de Barcelona-upgrades legde een oude zwakte van het team bloot: bouncing. Om het probleem proberen op te lossen, stelde Ferrari de auto van Sainz op de vrijdag in Silverstone weer precies zo af als in Imola. Op de zaterdag deed het team hetzelfde voor de SF-24 van Leclerc. Beide coureurs meldden minder last te hebben van het stuiteren, maar dat het nog steeds wel aanwezig is.

