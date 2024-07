Max Verstappen staat er tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië weer ‘alleen voor’ – Sergio Pérez reed zijn RB20 tijdens de kwalificatie al vroeg de grindbak in. Een kostbare fout, gezien de snelheid van concurrenten McLaren en Mercedes. Verstappen is teleurgesteld dat hij zondag niet kan terugvallen op zijn teamgenoot, al weet hij dat je het uiteindelijk toch alleen moet doen.

Verstappen zit tijdens de aankomende race op Silverstone gesandwicht tussen zijn rivalen van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri bezetten P3 en P5, de Britten van Mercedes domineren de eerste startij. Sergio Pérez vertrekt zondag van de negentiende startplek, een behoorlijk verschil met Verstappen.

“Ik denk er niet teveel over na”, zei Verstappen over het matige resultaat van Pérez. “Uiteindelijk moet je het toch alleen doen. Het is jammer dat ik niet op hem kan vertrouwen, maar we zullen zien. We moeten eerst maar eens afwachten wat het weer gaat doen.” Het belooft wisselvallig te blijven boven het Britse asfalt, ook tijdens de race is er kans op regen.

“Natuurlijk wil je er altijd twee auto’s bij hebben, maar eerlijk gezegd denk ik dat het vandaag een beetje ongelukkig was wat er met Pérez gebeurde”, vervolgde Verstappen. “We hebben zijn echte kwalificatietempo niet gezien.” De Nederlander neemt zijn teamgenoot enigszins in bescherming. “Ik vind het moeilijk om commentaar te geven op vandaag, want toen hij gisteren in VT2 in de auto stapte, zag het er heel goed uit.”

Ook Christian Horner – een van de grootste verdedigers van Sergio Pérez – was zichtbaar teleurgesteld na de kwalificatie. “Dit kunnen we ons echt niet veroorloven”, reageerde hij streng. “Hij zal morgen een behoorlijke race moeten rijden.”

