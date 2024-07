De kwalificatiesessie van Max Verstappen viel al vrij snel in het water – letterlijk. De plotselinge regen boven Silverstone verraste hem in Q1, waardoor hij zijn RB20 in de grindbak reed. Het leverde hem een beschadigde vloer op, die hem de rest van de zaterdagmiddag in de weg zat. Uiteindelijk berust de Nederlander in de vierde startplek voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Een verrassend resultaat”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

“Ik had gewoon superveel pech in Q1”, zei hij achteraf tegen de journalisten in Silverstone. “Opeens begint het te regenen – ik nam nog snelheid terug, maar de auto ging er toch vanaf en op het grind rijd je gewoon je vloer aan gort.” Verstappen kon zijn RB20 vrij gemakkelijk terug naar de pitstraat sturen, ware het niet dat het uitstapje naar de grindbak zijn vloer behoorlijk had beschadigd.

“Het team heeft zijn best gedaan de schade te repareren, maar ik mag van geluk spreken dat ik Q3 überhaupt gehaald heb”, vervolgde hij. “Ik dacht eigenlijk dat dat niet zou lukken. Dus om uiteindelijk nog op P4 te staan is best verrassend.” De Nederlander wacht een spannende race, wetende dat hij omgeven is door zijn rivalen van McLaren en Mercedes.

“Voor morgen heb ik eerst een nieuwe vloer nodig”, legde hij uit. “Daarna zullen we voor de verandering echt een keer moeten aanvallen. De McLarens zijn in de race altijd snel, dus dat wordt nog interessant.” Verstappen zit gesandwicht tussen rivalen Lando Norris (P3) en Oscar Piastri (P5). De drievoudig wereldkampioen verbaast zich over de snelheid van Mercedes, die zondag de eerste startrij bezetten. “Mercedes heeft een vliegende start gemaakt”, aldus Verstappen. “Ze zijn de laatste paar races gewoon mega-consistent en hebben hier ook weer een heel goed weekend.”

Verstappen schiet van de baan in Q1:

