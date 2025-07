Niet McLaren maar Red Bull staat op pole in Silverstone. Een kleine tegenvaller voor het team uit Woking dat dit weekend sterk voor de dag komt. Oscar Piastri kwalificeert zich uiteindelijke als snelste McLaren-coureur op P2, vlak achter Max Verstappen.

“Mijn eerste ronde in Q3 was echt mega,” zegt Piastri na afloop van de sessie. “Ik probeerde nog sneller te gaan, maar mijn laatste ronde was wat rommelig. Het zit het hele weekend al zó dicht bij elkaar.”

Toch heerst er tevredenheid bij de Australiër. McLaren experimenteerde volop om snelheid te vinden, en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. “De auto voelt goed, maar er zijn nog een paar puntjes waar we ons hoofd over breken waarom we daar niet sneller zijn. Maar we zijn in vorm en het kan morgen een hele interessante race worden.”

Hoewel hij baalt dat hij de pole misliep, blijft Piastri realistisch: “Je denkt dat je een goede ronde rijdt, maar misschien was ik net iets te voorzichtig. Uiteindelijk ben ik blij met P2.” De strijd belooft morgen spannend te worden volgens de leider in het kampioenschap: “Het gaat allemaal gelijk op tussen ons, Max, de Ferrari’s en George. We hebben allemaal onze sterke punten. Zo is Red Bull snel op de rechte stukken, wij zijn weer snel in de snelle bochten. Het gaat leuk worden morgen.”

