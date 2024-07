Voor eigen publiek heeft George Russell zich enigszins verrassend verzekerd van pole position voor de Britse Grand Prix. De coureur van Mercedes laat in een enerverende kwalificatie de snelste tijd noteren. Onder lastige (en wisselende) omstandigheden moet Max Verstappen, vorig jaar nog winnaar van de race op Silverstone, genoegen nemen met de vierde tijd, onder andere vanwege opgelopen vloerschade na een uitstapje door het grind.

Achter Russell maken zijn teamgenoot Lewis Hamilton en Lando Norris het Britse feest op Silverstone compleet. Russell won vorige week nog de Grand Prix van Oostenrijk, mede dankzij de veelbesproken crash van Verstappen en Norris in de slotfase van die race.

Q1: Sergio Pérez gaat weer de fout in

De kwalificatiesessie op Silverstone begint op een opdrogende baan, nadat het een groot deel van de dag stevig heeft geregend. Onder een dreigend wolkendek – en met nieuwe regen in aantocht – noteert Max Verstappen in zijn eerste snelle run – op intermediates – meteen de snelste tijd van het veld, vlak voor Lando Norris. Het is de verwachting dat de twee ook zondag in de race weer de degens zullen kruisen.

Met nog een dikke zeven minuten op de klok in Q1 zorgt uitgerekend Sergio Pérez voor een rode vlagsituatie. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen glijdt met zijn RB20 de grindbak in, vrijwel direct nadat hij zijn intermediates heeft ingeruild voor softs. De wagen moet weggetakeld worden, voor Pérez betekent het – niet voor het eerst dit seizoen – een voortijdig einde van zijn kwalificatie. Met het schaamrood op de kaken druipt Pérez af richting de Red Bull-garage. Ook dat is niet voor het eerst.

Na hervatting van de sessie kiezen alle coureurs voor softs. Iedereen schiet meteen naar buiten, als het – zoals voorspeld – toch weer licht is gaan regenen. Het zorgt voor tricky omstandigheden, waarbij ook Verstappen zelfs een stevig uitstapje door het grind maakt. Hij komt er – met enig fortuin – op eigen kracht uit. Het blijft vooralsnog zonder gevolgen.

Aan het eind van Q1 staat Hamilton bovenaan de tijdenlijst (1.29,547). De afvallers zijn respectievelijk Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Sergio Pérez en Pierre Gasly.

Q2: Verstappen ontsnapt, Leclerc sneuvelt

In Q2 van de kwalificatiesessie is het weer dringen om naar buiten te mogen, vanwege het risico dat de omstandigheden kunnen verslechteren. Het is vooralsnog droog. Met nog enkele minuten op de klok is Oscar Piastri de snelste (1.26,945), voor Carlos Sainz, Fernando Alonso en Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen volgt, maar slaagt er niet in om het tempo te dicteren. Het uitstapje door het grind in Q1 is daar debet aan, in de vorm van opgelopen vloerschade aan de RB20.

In de slotfase laat Nico Hülkenberg zich zien door in zijn Haas onder de tijd van Piastri te duiken. Het is het teken voor Red Bull om Verstappen toch nog voor een snelle ronde naar buiten te sturen. Hij rijdt zich weliswaar veilig (zesde tijd), maar de marge met Lando Norris is aanzienlijk, 0,237 seconden om precies te zijn. Norris schrijft in Q2 de snelste tijd op zijn naam (1.26,559). Opvallend is de voortijdige eliminatie van Ferrari-coureur Charles Leclerc.

De afvallers in Q2 zijn: Charles Leclerc, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou en Daniel Ricciardo.

Q3: Brits feest dankzij Russell, Hamilton en Norris

De zon schijnt zowaar weer als de coureurs voor de laatste tien minuten van de kwalificatiesessie weer de baan opgaan. Max Verstappen rijdt naar zijn mogelijkheden in zijn eerste snelle ronde in Q3 (1.26,350), maar George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton en Oscar Piastri duiken er tot vreugde van de Britse fans meteen onder. Russell is met zijn 1.26,024 slechts 0,006 sneller dan Norris. Duidelijk is dat Verstappen hinder ondervindt van de opgelopen vloerschade.

In zijn tweede snelle run in Q3 heeft hij vervolgens ook nog een klein momentje, waardoor zijn negende pole van het seizoen buiten bereik blijft. De drievoudig wereldkampioen start daardoor morgen ‘slechts’ vanaf P4, achter drie Britten. Russell (1.25,819), Hamilton en Norris zorgen voor een feeststemming op Silverstone.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 16.00 uur (Nederlandse tijd).

Uitslagen