Na opnieuw een beschamend optreden in een kwalificatiesessie zat Sergio Pérez zaterdag in zak en as. Op het circuit van Silverstone ging hij pijnlijk in de fout en daardoor start hij in de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag slechts als negentiende. “Weer stel ik het team teleur.”

De Mexicaan draaide er na de sessie niet omheen: er zijn geen excuses voor de voorlaatste startpositie. “Het doet pijn, heel veel pijn. Tot mijn fout was ik bezig aan een goed weekend, althans dat vond ik. Nu kan ik niet laten zien hoe snel ik ben, omdat ik me liet verrassen door de natte omstandigheden.”

Pérez, wiens positie bij Red Bull ondanks een contractverlenging onder druk staat, schoof in Q1 onnodig de grindbak in en gek was het dus niet dat hij in zak en as zat. “Ik wilde mijn banden op temperatuuur brengen, maar toen ik terugschakelde sloeg de achterkant vast en gleed ik de baan af. Ik kon de auto niet in bedwang houden, dan sta je in het grind en ben je klaar. Het doet pijn.”

