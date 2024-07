Alvorens het Nederlands Elftal het Engelse nationale team treft, moet Max Verstappen afrekenen met drie andere Britten. De Red Bull-coureur zei het al na de kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië, hij moet weer ‘aanvallen’ wil hij kans maken op het goud. Het zaterdagnummer werd immers een Brits onderonsje; beide Mercedes-coureurs claimden de eerste startrij, op de voet gevolgd door Lando Norris. Verstappen moet het doen met de vierde plaats.

Mercedes op de eerste startrij

De mannen van Mercedes deden op zaterdag goede zaken in Silverstone – de Duitse ploeg tekende voor een zogenaamde front row lockout, oftewel een auto op P1 en P2. Dat is het team sinds 2022 niet meer gelukt; Russell en Hamilton startten in Brazilië ook vanaf de eerste startrij. Russell, op dat moment in zijn debuutseizoen met Mercedes, wist pole toen om te zetten in zijn eerste overwinning in de Formule 1.

LEES OOK: George Russell over pole en dominantie van Mercedes: ‘Auto kwam tot leven’

De 26-jarige coureur kreeg destijds weinig weerstand te verduren, Hamilton verdedigde zijn teamgenoot van de nodige concurrentie – van rivaliteit is sowieso weinig sprake binnen de Mercedes-garage. Biedt de zevenvoudig wereldkampioen op Silverstone weer de helpende hand, of gaat hij in het bijzijn van zijn fans voor eigen gewin? Met Norris én Verstappen in zijn kielzog zal hij weinig risico kunnen nemen. Overigens is het Britse feestje in de voorhoede geen unicum. In 1968 stonden er in Zuid-Afrika ook drie Britten vooraan (Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart).

Nieuwe krachtmeting tussen Norris en Verstappen

Achter de Mercedessen komt er een nieuwe krachtmeting tussen Lando Norris en Max Verstappen. Na de veelbesproken botsing op de Red Bull Ring hebben de twee het inmiddels bijgelegd. Tijdens de start van de GP van Groot-Brittannië zijn de rollen omgedraaid en zal de Nederlander de McLaren moeten opjagen voor een plekje in de top drie en zijn derde overwinning op Silverstone. Een inhaalrace voor Verstappen, die al tien keer eerder won van buiten de top drie. Vier keer deed hij dat vanaf de vierde startplek.

LEES OOK: Norris maakt zich (nog) niet druk om Verstappen: ‘Moet zelf eerst twee anderen voorbij’

Goedmaakrace voor Pérez

Voor Sergio Pérez wordt de GP van Groot-Brittannië wederom een goedmaakrace. De Mexicaan kwam dankzij een uitglijder in Q1 niet verder dan de negentiende plaats – de gridstraf van Pierre Gasly bespaarde hem de laatste plek. Het is de zoveelste keer dat Verstappen niet kan rekenen op zijn teamgenoot. In de laatste vijf kwalificatiesessies haalde Checo maar twee keer de top tien. In de laatste vijf Grands Prix kwam hij niet verder dan P7 (en haalde hij twee keer niet de eindstreep).

LEES OOK: Verstappen kan wéér niet vertrouwen op Pérez: ‘Moet het uiteindelijk alleen doen’

Wisselvallige weersomstandigheden

Uiteindelijk zijn het de weersomstandigheden die voor de grootste verrassingen kunnen zorgen. Tijdens Q1 kregen we al een voorproefje van de typische Britse regenbuien die boven Silverstone kunnen vallen. Ook voor de Grand Prix wordt er de nodige neerslag voorspeld. Een uitgelezen kans voor Verstappen en de strategen van Red Bull om de boel eens flink op te schudden.

En verder…

…werd op Silverstone in 1950 de allereerste Grand Prix gereden

…is het circuit 5891 meter lang

…verlies je bij een reguliere pitstop op deze baan zo’n 19,9 seconden

…is het de tweehonderdste keer dat Verstappen in actie komt in een Grand Prix-weekend

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).