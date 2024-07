George Russell bewees zich zaterdagmiddag de snelste na een spectaculaire kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië. De 26-jarige coureur voerde een drietal van Britse coureurs aan, teamgenoot Lewis Hamilton en Lando Norris eindigden vlak achter hem. Voor Russell is het de eerste keer dat hij op pole staat tijdens zijn thuisrace.

George Russell kroonde zich vorige week nog tot winnaar tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Echter, het gevoel van pole position in zijn thuisrace voelt misschien nóg beter. “Ik droom er al mijn hele leven van om hier op P1 te staan”, reageerde hij na afloop. “Het heeft alles met de thuisfans te maken, die geven ons zoveel energie.” Russell benadrukte dat de W15 de echte ster was op Silverstone. “De auto voelt zo goed op dit moment – hij kwam echt tot leven”, zei hij stralend. “Het voelde echt alsof ik op rails reed. We hebben de laatste paar maanden allemaal kleine aanpassingen gemaakt, bij elkaar heeft dat een competitief pakket opgeleverd.”

Toch waant Russell zich nog geen winnaar, ook al kan hij morgen profiteren van het feit dat Hamilton direct achter hem start. “We richten onze blik op de racen van morgen”, legde hij uit. “Norris zag er snel uit en ook Verstappen mogen we nooit onderschatten.” Lando Norris start de Grand Prix vanaf de derde plek, Verstappen staat op P4.

Voor Lewis Hamilton is het de elfde keer dat hij op de eerste startrij staat in zijn thuisrace. Ook hij was erg blij met de auto na de kwalificatie. “We hadden dit van tevoren nooit gedacht, de auto voelde geweldig”, reageerde hij. “Drie Britten in de top drie is echt fantastisch. Ik wil George (Russell, red.) feliciteren met de eerste plaats, hij heeft een prachtronde gereden. Onder deze omstandigheden denk ik dat we perfect samen kunnen werken om Lando (Norris, red.) achter ons te houden.”

“Natuurlijk heb ik een hoop ervaring met Silverstone”, vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen, die met zijn acht overwinningen de recordhouder is op het Britse circuit. “Het zal allemaal van het weer afhangen. Ik houd wel van natte omstandigheden, maar ik weet dat Norris en Russell ook goed presteren in de regen.”

