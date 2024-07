Isack Hadjar maakte geen verpletterende indruk tijdens zijn vrije trainingssessie op Silverstone. De Frans-Algerijnse Formule 2-coureur stapte tijdens VT1 in de auto van Sergio Pérez en noteerde de negentiende tijd. De sessie werd een dure grap voor Hadjar – nadien kreeg hij nog eens een boete van 20.000 euro uitgereikt voor het blokkeren van Lando Norris. “Zijn jaarsalaris”, aldus Helmut Marko.

Isack Hadjar ontsnapte tijdens VT1 op het nippertje aan een crash. Lando Norris gaf zijn MCL38 flink de sporen en klapte bijna op de Formule 2-coureur, die zijn snelle rondes had afgebroken. De Brit moest vol in de ankers om een botsing te voorkomen. Hadjar bood meteen zijn excuses aan. “Ik had hem niet gezien”, klonk het over de boordradio. De stewards vonden zijn spijtbetuiging niet genoeg en slingerden hem achteraf nog even op de bon; de 19-jarige coureur kreeg een boete van 20.000 euro voor het blokkeren van zijn concurrent.

“Ik hinderde Lando (Norris, red.) dus ik moest achteraf naar de stewards komen”, legde Hadjar achteraf uit. “Ik kon hem niet zien en werd pas vrij laat geïnformeerd dat hij eraan kwam. Gelukkig is het goed gekomen.” Red Bull-adviseur Helmut Marko was het niet eens met de straf. “Een boete van 20.000 euro is wel heel overdreven”, liet hij weten. “Dat is ongeveer zijn jaarsalaris”, besloot hij met een knipoog.

Bekijk de beelden van het incident hieronder:

