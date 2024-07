Aan het einde van de laatste vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittanië prijken de namen van George Russell en Lewis Hamilton, in dienst van Mercedes, bovenaan de tijdenlijst. Gevolgd door een derde Brit, Lando Norris. Max Verstappen noteert de vijfde tijd. De natte sessie zou weleens een voorbode kunnen zijn voor een spectaculaire (regen)kwalificatie.

Grip? Vergeet het maar. De regen heeft al het rubber van de eerste trainingsdag in Silverstone van de baan gespoeld. De slotsessie begint weliswaar droog, de coureurs gaan desondanks met intermediate-banden van start. En zelfs dat, zo blijkt in de eerste glibberrondjes van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg, is nog een hele uitdaging. Max Verstappen gooit er zelfs ongewild een pirouette van 360 graden uit, zo weinig grip heeft Red Bulls RB20 (met nieuwe vloer) op het natte asfalt van het voormalige vliegveld.

De laatste training vormt voor coureurs en engineers de laatste mogelijkheid de auto op de gewenste afstelling te krijgen. Daarbij moet vanwege de weersverwachting een compromis worden gezocht: eentje die werkt in een mogelijk natte kwalificatie én hoogstwaarschijnlijk droge race een etmaal later. Hoe groot het belang daarvan is, blijkt meteen. Bijna alle auto’s draaien direct de baan. Ook Pierre Gasly, die even vlot klaar is met VT3. De Fransman spint, komt in het grind vast te staan waardoor de sessie (kort) gestopt moet worden om de Alpine weg te slepen.

Naarmate de sessie vordert droogt de baan op, waardoor de tijden omlaag gaan en de namen elkaar bovenaan de tijdenlijst snel afwisselen. Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell voelen zich kennelijk thuis in verraderlijke, typisch Britse omstandigheden. Dat kan niet gezegd worden van Lando Norris, vrijdag twee keer de snelste, en Oscar Piastri. Beide McLaren-coureurs zijn volgens topman Zak Brown ‘niet heel erg blij’ met hun auto, de MCL38. Werk aan de winkel dus tot de kwalificatie, aangezien de Britse renstal volgens kenners op dit moment de snelste auto van het veld heeft.

Norris noteert op bijna 0,2 seconden uiteindelijk nog wel de derde tijd, Max Verstappen sluit de sessie af op de vijfde plaats. Hij is bijna een seconde langzamer dan Russell, wiens tijd in de slotfase vanwege de terugkerende regenval niet meer wordt verbeterd.

