Of hij zich druk maakt om Max Verstappen, die naast hem op de tweede startrij vertrekt? Nee hoor, beweert Lando Norris. Hij heeft wel voor de race iets anders aan zijn hoofd. “Max zal ongetwijfeld het gevecht aangaan. Maar ik moet eerst twee anderen voorbij.”

Is het een oprechte of enigszins gekunstelde glimlach? Lando Norris vertelt na afloop dat hij tevreden is met de derde plaats in de kwalificatie van de Grand Prix van Groot-Brittanië, achter zijn landgenoten George Russell en Lewis Hamilton (Mercedes). Maar de thuisfavoriet had vast op meer gehoopt.

Na de eerste trainingsdag wist bijna iedereen het zeker, ook de wedkantoren: Lando Norris is in Silverstone de grote favoriet voor de kwalificatie én race. McLarens MCL38 wordt alom geprezen als de snelste Formule 1-auto van dit moment, vandaar. En was hij in de eerste twee trainingssessies niet de snelste? Maar op een racedag die nat begint en droog eindigt, verstiert Mercedes Norris’ feestje. Voor hem resteert bij zijn thuisrace de derde startplaats. “Ik ben er blij mee”, verzekert hij. “Hoe cool is het dat de top-3 hier uit drie Britse coureurs bestaat?”

Toch verklapt de Brit, die vorige week na een veelbesproken crash met Max Verstappen uitviel in Oostenrijk, dat zijn finale kwalificatieronde verre van perfect was. “Ik maakte op het einde een foutje, ging wijd in bocht 14. Desondanks ben ik tevreden: George en Lewis hebben goed werk verricht, ze reden gewoon betere rondjes”, verklaart Norris, die volgens eigen zeggen ook zonder het foutje geen pole had gepakt. “Ik had daarvoor al teveel tijd verloren.”

De Brit, tweede in het wereldkampioenschap achter Verstappen, stelt ‘niet verrast te zijn’ door de opmars van Mercedes, dat vroeg in de middag in de natte laatste vrije training ook al zo goed presteerde. “Vorig jaar was Mercedes hier in de race volgens mij het snelst. Ze hebben een goede voorkant van de auto, dat gaat ze op dit circuit met de banden helpen.” Het betekent, meent Norris, niet dat de wedstrijd al gelopen is. Integendeel. “Wij zijn in de races vaak goed, dat hebben we de laatste tijd wel gezien. Hopelijk is dat hier ook het geval. Ik weet dat Max het gevecht zal aangaan en hard tegen ons gaat racen, maar daar maak ik me nu nog niet zo druk om. Ik moet eerst twee man voorbij. Daar heb op basis van de laatste races vertrouwen in. Ik kijk er echt naar uit.”

Volgens Norris is het trouwens geen toeval dat de eerste drie startposities na lastige kwalificatieomstandigheden door Britten worden bezet. “Wij groeien op in dit soort weerscondities, genieten hiervan”, aldus Norris. “Ik geloof dat we het hele weekend al de drie snelsten op de baan waren. Dat zegt wel iets.”

