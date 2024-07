Charles Leclerc is wel tevreden met zijn vierde plek in Boedapest. De Monegask had gehoopt nog wel met Lewis Hamilton om P3 te kunnen vechten. De vuile lucht van de W15 maakte inhalen voor Leclerc echter te lastig. De zesvoudig Grand Prix-winnaar ziet wel dat Ferrari vooral tijdens de kwalificaties nog flink kan verbeteren.

Leclerc boekte op Hongarije met zijn vierde plek het beste resultaat sinds zijn overwinning in Monaco. De race op de Hungaroring ging volgens de Monegask daarom dan ook beter dan verwacht. “Ik had het gevoel dat het tempo vrij hoog lag. Op een circuit als Boedapest is het erg moeilijk om in te halen, maar we zaten er goed bij”, vertelt Leclerc aan Motorsport Week.

Tijdens de eerste twee stints was de SF-24 sterk, en tijdens de laatste stint maakte Ferrari de juiste strategische keuze. “We moesten toen een keuze maken voor de laatste stint: of we gingen de pitstraat in met Lewis en namen de plaats over van Max, of we bleven bij Max. We besloten om binnen te komen, wat volgens mij geen slechte keuze was.” Ferrari zette de Monegask toen op een setje gebruikte mediums, wat de laatste stint weer wel “erg lastig” maakte.

Leclerc zat tijdens de slotfase van de race op de eerste rij tijdens het gevecht tussen Verstappen en Hamilton. Het liefst had Leclerc ook met Hamilton gevochten, maar de turbulentie in het kielzog van de Brit maakte inhalen lastig. “We hadden verwacht dat we heel dichtbij (de Mercedes van Hamilton, red.) zouden zitten. Maar ik had het gevoel dat ze een beetje een voorsprong hadden. Op een circuit waar vuile lucht zo belangrijk is, is het zo nadelig voor de auto erachter. Ik had wel het gevoel dat ik goed kon volgen, dus ik denk dat we een sterke auto hadden.”

Ferrari mist nog snelheid

Ondanks dat het tempo van Ferrari wel goed was, zijn er volgens Leclerc nog wel verbeteringen nodig. “Ik bedoel, als we naar het totaalplaatje kijken, missen we nog steeds veel snelheid in de kwalificatie. Vooral in vergelijking met onze belangrijkste concurrenten. Op circuits als deze betalen we daar de prijs voor”, legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar uit. De Monegask wacht daarom alvast in spanning af hoe de SF-24 op Spa-Francorchamps zal presteren.

