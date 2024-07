Bij het F1-team van Aston Martin is er na de Grand Prix van Hongarije heibel in de tent. Aanleiding hiervan is dat Lance Stroll in de slotfase van de race een teamorder negeerde, waardoor hij zijn teamgenoot Fernando Alonso dupeerde.

Waar Lando Norris als leider van de race zondag wel gehoor gaf aan een teamorder vanaf de pitmuur van McLaren en daarmee de verstandhouding met zijn teamgenoot Oscar Piastri redde, koos Stroll voor een andere aanpak. Door het bewust negeren van de teamorder eindigde de zoon van de Canadese miljardair en teameigenaar Lawrence Stroll als tiende, waarmee hij één WK-punt scoorde voor het team. Alonso werd vlak achter hem als elfde afgevlagd en bleef dus met lege handen achter.

Eerder in de race lag Alonso voor op Stroll, toen de Spanjaard de opdracht kreeg om zijn teamgenoot voorbij te laten, zodat deze op zijn beurt kon proberen om Yuki Tsunoda te passeren. Alonso’s race-engineer beloofde hem dat Stroll later zijn plaats zou teruggeven, indien het hem niet zou lukken om Tsunoda daadwerkelijk in te halen.

‘We hebben van iedereen verloren’

Stroll slaagde er dus inderdaad niet in om het gat te dichten, maar besloot zijn positie evengoed niet terug te geven aan Alonso, ondanks verzoeken van het team. Alonso stak zijn woede niet onder stoelen of banken. Over de boordradio klonk het sarcastisch en enigszins cryptisch tegen zijn engineer: “Ik wil het niet weten, mijn vriend. We hebben de race van iedereen verloren.”

Stroll verlengde onlangs nog zijn contract bij het F1-team van zijn vader. Teambaas Mike Krack gaf daarna toe dat er andere opties waren overwogen, voordat Aston Martin ervoor koos om de huidige line-up te behouden. Hij legde uit dat Strolls vruchtbare relatie met Alonso een belangrijk agrument was in de uiteindelijke beslissing om de Canadees een nieuw contract aan te bieden.

In Hongarije kwam die relatie onder druk te staan, door toedoen van Stroll. Wordt ongetwijfeld vervolgd…