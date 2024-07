Ferrari-coureur Charles ziet het somber in. Na zijn sprookjesachtige overwinning in thuisland Monaco ontbreekt het de 26-jarige Leclerc aan de nodige punten. In Hongarije liet de scuderia weer goede dingen zien, al is het gat met de andere topteams nog steeds aanzienlijk. Ondanks het optimisme van teambaas Fred Vasseur denkt Leclerc niet dat Ferrari ergens nog de favoriet is.

LEES OOK: Vasseur tevreden met laatste resultaten van Ferrari: ‘Goede inhaalslag’

In de straten van Monte Carlo was de SF-24 van Leclerc heer en meester – het was tevens de eerste keer dat de Monegask zijn Ferrari daar naar de bovenste trede van het podium reed. In de daaropvolgende race in Canada noteerde de scuderia echter een dubbele DNF. Ook na de GP van Spanje – waar Ferrari een grote upgrade introduceerde – bleven de overwinningen en podiumplaatsen uit voor Leclerc.

In aanloop naar de Belgische GP en de laatste race voor de zomerstop, ziet de Ferrari-routinier het somber in. Hij twijfelt of de Italianen nog eens de favoriet zullen zijn dit seizoen. “Als we zo door blijven gaan met deze auto, denk ik dat niet”, zei hij tegen de pers in Hongarije. “Monaco blijft een heel, heel specifiek circuit – dat we daar sterk waren, betekent niet dat we ergens anders nog eens snel zullen zijn. Op papier zijn we dus nergens favoriet.”

Leclerc gaf aan dat er wel vorderingen worden gemaakt in het begrijpen van de vloer van zijn Ferrari, een cruciaal onderdeel voor het verbeteren van de prestaties. “Het begrip van de vloer gaat zeker de goede kant op,” zei Leclerc. “Echter, het stuiteren van de auto blijft een probleem dat lastig te verhelpen is. We zetten stappen in de goede richting, maar ik verwacht dat het in Spa wel weer een probleem zal zijn.”

Lees hier alles over de aankomende GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)