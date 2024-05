Bij het team van Sauber hopen ze nog steeds op een deal met Carlos Sainz. De Spanjaard staat al langere tijd in het vizier, maar een officieel contract blijft uit. Teambaas Alessandro Alunni Bravi steekt consistent de loftrompet over Sainz, die een afwachtende rol aanneemt op de rijdersmarkt. Doordat Hamilton in 2025 naar Ferrari komt, moet Sainz op zoek naar een nieuw onderkomen.

LEES OOK: Horner over leegloop bij Red Bull: ‘Al honderden mensen van Mercedes gepikt’

Bravi legde tijdens het raceweekend in Miami de kwaliteiten van Sainz nog eens onder de loep. “Iedereen weet dat er één topcoureur op de markt is, en dat is Carlos Sainz“, aldus de Sauber-baas. “Alle teams zouden hem aan boord willen hebben. Hij is een van de beste coureurs – Sainz is extreem volwassen, kan een auto goed doorontwikkelen en rijdt altijd heel consistent.”

Het is alom bekend dat Sauber – dat vanaf 2026 als Audi aan de start staat – met Sainz in zee wil gaan. Echter, na verschillende geruchten over onderhandelingen en ultimatums is er nog altijd geen contract. “We weten dat de markt niet door ons wordt bepaald”, vervolgde Bravi. “Er zijn meerdere teams die praten met meerdere coureurs. Zo zijn er voor ons ook meerdere opties.” Nico Hülkenberg ligt inmiddels wel vast voor 2025 en daarna. “Nu dat we Nico hebben vastgelegd, is er geen haast om een keuze te maken”, besloot de Italiaan. “Dit is pas het begin.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).