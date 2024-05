Christian Horner maakt zich weinig zorgen over de situatie binnen Red Bull. Adrian Newey heeft weliswaar zijn vertrek aangekondigd, maar de teambaas denkt dat er van een domino-effect geen sprake is. De concurrentie roert zich uiteraard gretig in de personeelszaken van de huidige kampioenen, maar volgens Horner is het juist Mercedes dat langzaam leeg dreigt te lopen.

McLaren-CEO Zak Brown hintte tijdens het raceweekend in Miami al dat het vertrek van Adrian Newey een brain drain zou kunnen veroorzaken bij Red Bull. Wanneer de getalenteerde ontwerper afzwaait, zouden meer engineers en technici zijn voorbeeld kunnen volgen – Brown gaf toe ‘veel CV’s van Red Bull-personeel’ te hebben gekregen. Toto Wolff kon dat beamen. Echter, volgens Christian Horner is het juist Mercedes dat op zijn tellen moet passen.

“Als ik Toto was, zou ik me focussen op mijn eigen problemen”, reageerde Horner. “Ik maak me totaal geen zorgen over Red Bull. Het is normaal dat er wat beweging plaatsvindt tussen de verschillende teams.” Daarbij kan Horner bevestigen dat hij zelf ook al genoeg personeel heeft ingepikt van andere teams. “We hebben al 220 mensen aangenomen van Mercedes”, onthulde hij. “220 mensen die eerst voor Mercedes’ motorprogramma werkten, zijn nu werkzaam bij Red Bull Powertrains. Dus als je het over leegloop hebt, zou ik me meer zorgen maken over al die mensen dan een handjevol CV’s.”

