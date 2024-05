Met Andrea Kimi Antonelli heeft het team van Mercedes een veelbelovende coureur in de gelederen. De 17-jarige Formule 2-coureur van PREMA is onderdeel van het juniorprogramma van de Duitse renstal en wordt nu al naar voren geschoven als een mogelijke vervanger voor Lewis Hamilton. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg raadt het team echter aan nog even te wachten met Antonelli.

Teambaas Toto Wolff heeft al veel laten doorschemeren over een potentieel contract voor de jonge Italiaan. Inmiddels kunnen we ervan uitgaan dat hij op de shortlist staat om Lewis Hamilton vanaf 2025 te vervangen. Daarbij is er inmiddels een aanvraag gedaan bij de FIA om Antonelli (die met zijn 17 jaar eigenlijk te jong is voor de Formule 1) vervroegd deel te laten nemen aan het kampioenschap. Mercedes en klantenteam Williams ontkennen enige betrokkenheid.

Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg denkt dat Mercedes er goed aan doet om nog even te wachten met Antonelli. “In de toekomst zal hij zeker een superster worden”, zei de 38-jarige Duitser bij Sky Sports. “Qua timing is het nu gewoon nog te vroeg.” Rosberg is bang dat een overhaaste beslissing teveel druk op Antonelli’s schouders zal leggen. De oud-wereldkampioen spoort Toto Wolff aan om verdere ontwikkelingen af te wachten.

“[Toto Wolff] moet nog zien hoe Antonelli zich verder ontwikkelt in de Formule 2”, legde Rosberg uit. “Hij (Antonelli, red.) zal een sterk F2-seizoen nodig hebben om meteen naar Mercedes door te kunnen stromen. Anders is een team als Williams meer geschikt.” Teambaas James Vowles ontkent dat de Italiaan dit seizoen al van plek ruilt met Logan Sargeant, maar voor 2025 is er nog van alles mogelijk.

