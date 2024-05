Het blijft een vrij kleurloos seizoen voor het team van Williams. Crashes en chassis-problemen daargelaten reden coureurs Alex Albon en Logan Sargeant tot nu toe onopvallende races. Voor laatstgenoemde vallen de resultaten dusdanig tegen dat men twijfelt aan de houdbaarheid van de coureur. Met een jong talent als Andrea Kimi Antonelli in de gelederen, moet hij het hoofd koel zien te houden.

De FIA kon onlangs bevestigen dat er een verzoek was gedaan om de 17-jarige Kimi Antonelli (F2-coureur en Mercedes-junior) een Formule 1-licentie te geven. Normaliter mogen deze papieren alleen verstrekt worden aan rijders die ouder zijn dan 18 jaar. Mercedes hield zich afzijdig, waarmee klantenteam Williams werd aangewezen als toekomstige renstal voor het Italiaanse talent. Daardoor kwam de positie van Logan Sargeant automatisch in het geding.

‘Doe gewoon mijn ding’

De 23-jarige Amerikaan maakt zich echter nergens druk om, de geruchten rondom Antonelli doen hem niet veel. “Ik doe gewoon mijn ding zo goed als ik kan”, zei Logan Sargeant tijdens het raceweekend in Miami. “Als ik kijk naar de naar de races sinds Australië, dan heb ik het gevoel dat het qua snelheid best goed gaat.” In Melbourne werd hij noodgedwongen opzijgeschoven bij gebrek aan een reservechassis voor teamgenoot Albon. Sindsdien werd hij twee keer zeventiende, alvorens hij in zijn thuisrace crashte met Kevin Magnussen.

“Ik zoek nu gewoon naar die laatste tiende van een seconde”, vervolge Sargeant. “Maar ik geniet er hoe dan ook van en ik blijf mijn best doen.” De kans dat hij vroegtijdig vervangen wordt door Antonelli bestaat altijd, hoewel Toto Wolff benadrukt dat de Mercedes-telg zich juist moet blijven concentreren op F2.

