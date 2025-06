Een dramatische GP van Oostenrijk voor Andrea Kimi Antonelli. Waar de jonge Mercedes-coureur tijdens het vorige raceweekend in Canada nog zijn eerste podium vierde, viel hij in Spielberg al in de eerste ronde uit. Daarbij raakte Antonelli bovendien de auto van regerend wereldkampioen Max Verstappen, die eveneens moest opgeven. Na afloop betuigde Antonelli spijt, al moest hij het incident wel bekopen met een gridstraf van drie plaatsen en twee strafpunten.

“Ik wil in de eerste plaats mijn excuses aanbieden aan het team en aan Max (Verstappen, red.)”, reageerde een aangeslagen Kimi Antonelli tegenover Viaplay. “Hij kon hier natuurlijk niks aan doen. Ik heb me op het circuit ook meteen verontschuldigd. Het was gewoon een fout, gecombineerd met een beetje pech. Ik wilde afremmen en insturen, maar de voorwielen blokkeerden. Alles wat daarna gebeurde, was rampzalig.”

Beide coureurs verlieten samen het circuit, verdiept in gesprek. Wat werd daar precies besproken? “Ik heb gewoon meteen mijn excuses aangeboden”, herhaalde de 18-jarige Italiaan. “Het was gewoon een hele stomme actie, en ik voel me erg schuldig tegenover hem.” De FIA gaf Antonelli een gridstraf van drie plaatsen voor de aankomende GP van Groot-Brittannië en twee strafpunten op zijn racelicentie.

