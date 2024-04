Met zijn 17 jaar heeft Andrea Kimi Antonelli nog een lange carrière in de motorsport voor zich. Toch heeft de Italiaanse coureur zich al aardig in de kijker gezet. De Mercedes-telg debuteerde dit seizoen in de Formule 2, maar heeft inmiddels ook flink wat kilometers in een F1-bolide op zijn naam staan. Antonelli testte woensdag met de W12 van Mercedes, het team dat hem mogelijk volgend jaar al wil laten promoveren naar de koningsklasse.

Wat een tweedaagse test op de Red Bull Ring in Oostenrijk had moeten worden, werd een enkele sessie op de donderdag. Slecht weer gooide roet in het eten voor de jonge Antonelli. Toch was hij goed voor ruim 500 kilometer achter het stuur van de W12, de laatste bekroonde auto van Mercedes. Volgens de coureur waren zijn eerste meters in F1-materiaal een “geweldige ervaring.”

“Ik heb genoten van elke seconde”, reageerde Antonelli op sociale media. “De eerste dag liep niet helemaal volgens plan – we hadden wat last van sneeuw waardoor we niet konden rijden – maar de tweede dag was het droog en konden we aardig wat rondjes afwerken. Ik heb het erg naar mijn zin gehad.” Een officieel debuut in de Formule 1 lijkt hem een kwestie van tijd. “Ik kan niet wachten op wat er nog komen gaat”, zei hij geheimzinnig.

Vervanger van Lewis Hamilton?

Ook Toto Wolff was tevreden over de eerste kilometers. De Mercedes-teambaas kon in Japan al bevestigen dat er nog meer testdagen aankomen voor Antonelli. Het doel is om hem “te laten wennen” aan de Formule 1. De Duitse krant Bild wist eerder te melden dat de Italiaan een van de favorieten is van Wolff om Lewis Hamilton volgend jaar te vervangen.

Alleen Max Verstappen en Fernando Alonso zouden meer kans maken. De Spanjaard heeft inmiddels verlengd bij Aston Martin en de Nederlander laat weinig blijken van een mogelijk vertrek. Reden genoeg om de tests van Antonelli goed in de gaten te houden.

