Naarmate het seizoen vordert is het afwachten wanneer de transfermarkt op gang komt. Lewis Hamilton opende het bal door in februari aan te kondigen dat hij naar Ferrari gaat. Sindsdien is het wachten op de volgende wijzigingen in het rijdersveld. Bij Mercedes is men naarstig op zoek naar een vervanger voor Hamilton.

De laatste paar weken kwam Sebastian Vettel in de publiciteit doordat hij geregeld gesprekken voerde met Mercedes en Toto Wolff. De viervoudig wereldkampioen pensioneerde in 2022, maar flirt naar eigen zeggen met een rentree. De Duitse renstal zou een mooi onderkomen zijn voor de 36-jarige Vettel, maar volgens Bild komt dat huwelijk er niet. “Teambaas Toto Wolff heeft een lijstje met drie coureurs op het oog die Hamilton vanaf 2025 zouden kunnen vervangen – en Vettel staat daar niet op”, schrijft de Duitse krant.

Volgens Bild zet Mercedes nog veel hoger in. De eerste keuze is zoals bekend regerend wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028. “Maar hij dreigt het raceteam te verlaten als de aanhoudende machtsstrijd escaleert en zijn grote supporter Helmut Marko hier het slachtoffer van wordt.” Verstappen heeft eerder aangegeven ‘gewoon’ bij Red Bull te blijven, maar zolang er spanningen zijn binnen het team is er van alles mogelijk.

Alonso en Antonelli

Met Vettel uit de running en Verstappen gebonden aan Red Bull zijn er volgens Bild nog twee kandidaten over voor Mercedes. Fernando Alonso en Andrea Kimi Antonelli hebben zich beide in de kijker gezet. Dat belooft een afweging tussen jong en oud te worden. Alonso brengt een schat van ervaring met zich mee en Antonelli (17) rijdt in het juniorprogramma van Mercedes. Hij debuteerde dit jaar succesvol in de Formule 2. Binnenkort test Antonelli voor het eerst met F1-materiaal op de Red Bull Ring.

