Max Verstappen kan onder bepaalde voorwaarden onder zijn tot en met 2028 doorlopende contract met Red Bull uit. Dat melden F1-Insider en het Duitse Bild. Als motorsportadviseur Helmut Marko de Oostenrijkse renstal verlaat, is ook Verstappen vrij om zijn geluk elders te beproeven. Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen onthouden zich desgevraagd van commentaar.

Sinds afgelopen dagen wordt er driftig gespeculeerd over de sportieve toekomst van de drievoudig wereldkampioen bij Red Bull. Door het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner en de verstoorde verhoudingen binnen het team lijkt een vertrek naar Mercedes ineens geen onmogelijkheid meer.

Bij Mercedes is teambaas Toto Wolff op zoek naar een geschikte opvolger voor Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt. Afgelopen weekend, rondom de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Bahrein, escaleerde de situatie bij Red Bull volledig. Na de race liet Jos Verstappen over de kwestie Horner zelfs weten dat het ‘zo niet langer door kan gaan‘

Afgelopen woensdag communiceerde het Oostenrijkse Red Bull GmbH de uitkomsten van het interne onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Horner richting een vrouwelijke medewerkster van het team. Hierin werd Horner vrijgepleit. Een dag later kwam via een anonieme email compromitterend Whatsapp-verkeer van Horner en de vrouw op straat te liggen. De commotie rond de Brit overschaduwde volledig de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, tot ergernis van Formula One Management, de FIA en de andere teams.

Max Verstappen koos de kant van Marko

Bij Red Bull is sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz in het najaar van 2022 een interne machtstrijd gaande. Zo zou Mark Mateschitz, de zoon van Dietrich Mateschitz die 49 procent van de aandelen bezit, van Horner af willen. Daarentegen zit de zoon van de Thai Chaleo Yoovidhya, mede-oprichter van het wereldwijde energiedrankjes-concern, juist in het andere kamp.

In deze interne oorlog leek afgelopen jaar de positie van Marko ter discussie te staan. Echter, Max Verstappen koos nadrukkelijk de kant van de inmiddels 80-jarige Marko, de man die hem in 2014 zijn eerste F1-contract liet tekenen. Marko verlengde daarna zijn contract met drie jaar.

De positie van Christian Horner als teambaas staat sinds het interne onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag zwaar onder druk. Zijn geloofwaardigheid heeft zeer onder de affaire geleden en ook de persoonlijke verhoudingen binnen het team zijn aangetast. Zelf denkt de Brit het seizoen ‘gewoon’ af te kunnen maken. Als Horner blijft, lijkt de kans groot dat Marko zijn conclusies trekt, hetgeen vervolgens weer de weg vrij zou kunnen maken voor een sensationele transfer van Verstappen naar Mercedes.

Marko: ‘Ik zou Max niet in de weg staan’

Helmut Marko wil tegenover F1-Insider geen details prijsgeven over de afspraken in het contract van Max Verstappen met Red Bull Racing. Wel zegt hij, over een eventuele ontsnappingsclausule: “Wat mij betreft: ik zou Max niet in de weg staan.”

Ook de Oostenrijkse voormalig F1-coureur Gerhard Berger, een vertrouweling van Helmut Marko, wordt geciteerd: “Zoals ik het zie blijft Horner, vertrekken Marko en Adrian Newey en gaat Max naar Mercedes.”

