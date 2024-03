Jos Verstappen heeft zich na de eerste F1-race van het seizoen in Bahrein tegenover meerdere media zeer kritisch uitgesproken over de affaire rond Red Bull-teambaas Christian Horner. “Op deze manier kan het niet doorgaan”, stelt de vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, die zaterdag overtuigend de race op zijn naam schreef.

De kwestie rond het grensoverschrijdende gedrag van Horner houdt de Formule 1-wereld al weken in haar greep. In Bahrein volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op. Woensdag werd hij in een intern onderzoek van Red Bull eerst nog vrijgesproken van de klacht, die een medewerkster van Red Bull tegen hem had ingediend. Een dag later lag door een anonieme email naar 149 mensen in de paddock het compromitterende Whatsapp-verkeer van Horner met de vrouw in kwestie op straat. Ondanks alle commotie zat Horner zaterdag tijdens de race ‘gewoon’ aan de pitmuur.

‘Situatie drijft mensen uit elkaar’

In de Britse media werd Verstappen genoemd als mogelijke verzender van de mail, hetgeen hij overigens met klem ontkent. “Waarom zou ik dat doen? Max heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull en presteert fantastisch. Ik heb daar helemaal geen belang bij.”

Lees ook: Kruisverhoor Horner na GP Bahrein: ‘Vertrouwen dat ik seizoen volmaak’

En over de positie van Horner zegt Jos Verstappen: “Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar. Op deze manier kan het niet doorgaan.”

Tegenover The Daily Mail gaat hij nog een stapje verder: “Het team dreigt uit elkaar te vallen. Het kan zo niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt.”