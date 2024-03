Na de eerste dubbelslag van Red Bull in het nieuwe seizoen, dankzij de zege van Max Verstappen en de tweede plaats van Sergio Pérez, ging het in de mediasessie met Christian Horner vooral over ‘de kwestie’. De Brit voelde zich zichtbaar ongemakkelijk bij de vragen die op hem werden afgevuurd over zijn vermeend seksueel grensoverschrijdende gedrag richting een medewerkster van het team en het uitlekken van compromitterende Whatsapp-berichten.

Lees hieronder de letterlijke weergave van de mediasessie met Christian Horner, die in bepaalde opzichten veel weg had van een kruisverhoor.

Hoe waren de afgelopen dagen om te proberen om te gaan met wat er aan de hand is?

Horner: “Het is duidelijk niet prettig geweest. De ongewenste aandacht, maar de focus ligt nu vooral op de auto’s. Ik heb me vooral gericht op wat er op de baan gebeurt en het resultaat van de race laat denk ik zien waar de focus van het hele team ligt en we gaan verder.”

Vandaag kwam je echtgenote Geri Halliwell hierheen – een dag om te laten zien dat je steun hebt?

Horner: “Ik heb enorme steun gehad van binnen het team en binnen het bedrijf. Dus ja, het was een dag om te gaan racen en om het seizoen op de best mogelijke manier te beginnen. De coureurs deden het geweldig, het team deed het geweldig en ja, het was de best mogelijke start voor het team, voor onze partners, voor onze aandeelhouders en iedereen binnen de groep.”

Lees ook: ‘Red Bull-sponsors moeten krachtig signaal afgeven, maar niet stoppen’

Drama voorbij, streep eronder?

Horner: “Mijn focus ligt op racen. Wat mensen kiezen om te schrijven is aan hen. Maar mijn focus na dit weekend ligt op de volgende race, komend weekend in Saoedi-Arabië.”

Horner: “Ik geef geen commentaar op anonieme, speculatieve berichten van een onbekende bron…”

Ze zijn niet speculatief, met respect, het zijn berichten…

Horner: “Ze zijn van een onbekende bron waar ik geen commentaar op ga geven.”

Stoort het je niet dat iemand niet wil dat dit stopt?

Horner: “Ik ga geen commentaar geven op welke motieven iemand heeft om dit te doen. Mijn focus ligt op dit team, mijn familie, mijn vrouw en racen. Ik heb de steun van een ongelooflijke familie, van een ongelooflijke vrouw, van een ongelooflijk team en iedereen binnen dat team en mijn focus ligt op racen en races winnen en mijn uiterste best doen.”

Heb je er vertrouwen in dat je hier het hele seizoen zult zijn?

Horner: “Absoluut.”

Ondanks wat je allemaal voor de voeten is geworpen, blijf je vastberaden en standvastig?

Horner: “Honderd procent. Er was een volledig, langdurig intern proces, dat werd afgerond met een onafhankelijk onderzoek. En de aanklacht die werd ingediend, werd verworpen. Einde. Ga verder.”

Ooit getwijfeld om hier naar Bahrein te komen of altijd honderd proces zeker geweest?

Horner: “Ik heb er altijd alle vertrouwen in gehad dat ik hier zou komen. En mijn focus ligt volledig op dit seizoen en de races die we in het verschiet hebben.”

Is het op de een of andere manier nadelig voor de sport dat dit zo doorgaat?

Horner: “Kijk, ik kan geen commentaar geven op wat mensen kiezen om te schrijven. Ik concentreer me op het team, mijn familie en de mensen om me heen. En ik heb hun volledige steun en voor mij gaat het erom vooruit te kijken en vooruit te gaan.”

LEES OOK: GP Bahrein: Wordt 2024 copy paste voor Verstappen? Het lijkt er wel op