Te midden van alle commotie rond Christian Horner, Red Bulls teambaas en CEO wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, houdt Max Verstappen het hoofd in de woestijn koel. Hij start zijn titelcampagne in 2024 zoals hij de vorige 97 dagen eerder in Abu Dhabi afsloot: met een klinkende overwinning.

George Russell heeft de wereld er vrijdag direct na de kwalificatie al voor gewaarschuwd. Wanneer er geen gekke dingen gebeuren, jaagt het hele veld achter Max Verstappen op plaats 2. Niets meer, niets minder. De Brit maakt zich weinig illusies. De optimisten die geloven dat de betrekkelijk bescheiden marges met de wereldkampioen in de kwalificatie wellicht perspectief bieden, weten na amper tien ronden wel beter. Verstappen heeft de concurrentie, aanvankelijk aangevoerd door Russell, dan al op bijna tien seconden gereden in de RB20.

Er staat, zo blijkt onder kunstlicht, geen maat op de drievoudig wereldkampioen te staan. Hij is bijna een seconde per ronde sneller dan de collega’s, die na het openingsbal in Bahrein al flink ontmoedigd zullen zijn. Ze weten dat het opnieuw een lang seizoen wordt. Ferrari en Mercedes hebben, zo luidt de conclusie, vooruitgang geboekt. Maar Red Bull met het nieuwe concept nog iets meer en zeker met de uitdager in handen van Verstappen. Hij voltooit de vrij eenzame avondrit op de automatische piloot. 2024 lijkt een gevalletje copy paste voor hem te worden.

Achter Verstappen is het, geheel in lijn met het vorige jaar, wel spannend. Sergio Pérez, Carlos Sainz, Charles Leclerc (Ferrari) en Russell (Mercedes) voeren ver achter de koploper een gevarieerd nummertje op voor de resterende ereplaatsen. Pérez vervolmaakt het succes voor Red Bull, Sainz gaat als derde mee naar het podium. Over een week volgt voor hen de herkansing bij de volgende woestijnstop in Jeddah, Saoedi-Arabië.

