Red Bull-teambaas Christian Horner wist vrijdagavond ook na de kwalificatiesessie in Bahrein alle camera’s op zich gericht. “Dit is de best denkbare manier om het seizoen te beginnen. Max heeft het uitstekend gedaan”, reageerde de Brit op de eerste pole position van Max Verstappen in 2024. De start van de race staat zaterdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) gepland.

Horner, die zo zwaar onder vuur ligt vanwege het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en de donderdag uitgelekte Whatsapp-berichten, wilde na de kwalificatie niet teveel kwijt over ‘de situatie’.

“Het zijn moeilijke dagen voor me. Maar het proces is afgerond na grondig onderzoek en alle klachten zijn verworpen”, reageerde hij op de uitkomst van het onderzoek, dat woensdag werd gecommuniceerd.

Een dag later lekte echter compromiterende Whatsapp-verkeer uit tussen hem en de Red Bull-medewerkster, die de klacht had ingediend. Horner daarover: “Sinds de uitkomst van het onderzoek is er wet rumoer ontstaan, maar ik ben gefocust op mijn werk hier in de paddock en uiteraard op mijn familie.”

Onderhoud Horner met FIA-voorzitter

Horner miste eerder op vrijdag de laatste vrije training voor de kwalificatie. De Brit ontbrak aan de pitmuur, omdat hij op dat moment een onderhoud had met FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem over de kwestie. Ook had hij al een kort gesprek met Stefano Domenicali, de Italiaanse CEO van F1. Tijdens de kwalificatiesessie zat Horner wel aan de pitmuur.

Als het aan hem ligt, zal dat zaterdag tijdens de race niet anders zijn. Horner verwacht op basis van de trainingen en de kwalificatie wel dat de krachtverschillen met de concurrentie kleiner zijn geworden. “Het veld is in elkaar geschoven.”

