Christian Horner ontbreekt in de derde vrije training van de Grand Prix Bahrein op zijn vertrouwde plek aan de pitmuur. Red Bulls teambaas en CEO heeft in het rennerskwartier een andere belangrijke afspraak met Mohammed Ben Sulayem, de voorzitter van de internationale autosportfederatie (FIA).

Het gaat ook op de derde dag van de race in Bahrein nergens anders over dan Christian Horner. De Brit wordt verdacht van seksueel overschrijdend gedrag tegenover een werkneemster, maar werd van die beschuldigingen vrijgesproken na een een onafhankelijk onderzoek van Red Bull. Gisteren kreeg de zaak een nieuwe dimensie, nadat via een anonieme afzender whatsapp-conversaties van Horner en de werkneemster, een video en foto’s werden doorgespeeld naar tweehonderd journalisten, teambazen, FOM-topman Stefano Domenicali en FIA-preses Ben Sulayem.

Of het materiaal authentiek is, kan niet worden bewezen.

De saga rond de teambaas heeft voor grote deining in de paddock: bij rechtenhouder FOM, de FIA en enkele sponsoren van Red Bull (Ford) gezorgd. Met name de FOM, die prat gaat op diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid, zit ook zeer met de kwestie in zijn maag. Topman Domenicali zal later vandaag, hoogstwaarschijnlijk in bijzijn van Ben Sulayem, ook nog een onderhoud met Horner hebben.

