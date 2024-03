Terwijl de perikelen rondom Christian Horner naast de baan tot een kookpunt lijken te komen in ‘Hornergate’, eist Carlos Sainz in Bahrein vrijdagmiddag op de baan de aandacht op. Hij is de snelste tijdens de derde vrije training. Hoewel de wind aantrekt, geldt de sessie vooral als stilte voor de storm die kwalificatie heet.

De verhoudingen in de laatste vrije training van het openingsweekend zeggen weinig met betrekking tot de kwalificatie van later deze middag. Om vijf uur bekennen alle teams voor het eerst écht kleur en wordt duidelijk welke waarde de testdagen en de afgelopen sessies zoal hebben gehad.

Opvallend bij het begin van de derde vrije training: geen Christian Horner aan de pitmuur bij Red Bull. De door Whatsapp-verkeer in opspraak teambaas blijkt op dat moment in spoedoverleg te zitten met de leiding van Formule 1 en de FIA.

Doodongelukkig

Hij mist dan ook hoe zijn coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez eerst enkel de harde band de sporen geven. De Mexicaan kampt daarbij met problemen bij het opschakelen. Andere coureurs, zoals Lewis Hamilton, schieten even van de baan als ze de grenzen van hun auto nog eens even proberen op te rekken. Tegenvallers zijn opnieuw de coureurs van Alpine: Pierre Gasly en Esteban Ocon maken al sinds de testdagen een doodongelukkige indruk.

Pas aan het einde van de door ‘Hornergate’ overschaduwde sessie worden er tijden gereden die iets serieuzer van aard zijn en is het Sainz die de aandacht opeist. De baan wordt sneller, Max Verstappen (uiteindelijk derde) laat op de zachte band een verbetering noteren. Maar nadat vervolgens Fernando Alonso in de Aston Martin naar P1 rijdt, is het zijn Spaanse landgenoot die namens Ferrari de rapste blijkt. Wat dat waard is, zal later vandaag blijken in de kwalificatie.

