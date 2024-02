Red Bull-teambaas Christian Horner is na een onafhankelijk onderzoek officieel vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Het bedrijf Red Bull in Oostenrijk heeft dat zojuist via een statement bevestigd.

Eerder op de avond kwamen Britse media al met het nieuws. Het is nog wel onduidelijk of Horner aanblijft als teambaas van Max Verstappen en Sergio Pérez, al ligt dat laatste nu wel voor de hand.

‘Klager heeft recht om in beroep te gaan’

In een officiële verklaring stelt Red Bull: “Het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen. De klager heeft het recht om in beroep te gaan. Red Bull is ervan overtuigd dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest.”

“Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk en bevat privé-informatie van de partijen en derden die aan het onderzoek hebben meegewerkt, en daarom zullen we uit respect voor alle betrokkenen verder geen commentaar geven. Red Bull blijft ernaar streven om aan de hoogste standaarden op de werkvloer te voldoen.”

Horner met eigen vliegtuig naar Bahrein

Christian Horner was vandaag nog niet in de paddock van Bahrein aanwezig. Wel was bekend dat hij met zijn eigen vliegtuig onderweg was naar Barein, waar zaterdag de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma staat.

Op 6 februari werd bekend dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek was gestart naar de 50-jarige Horner, die sinds 2005 aan het roer staat van Red Bull Racing en daarmee de langstzittende teambaas in de Formule 1 is. Volgens een vrouwelijke medewerker van Red Bull zou Horner zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Bild en De Telegraaf melden later dat het om seksueel grensoverschrijdend gedrag zou gaan, op basis van verstuurde berichten.

Horner zelf volhardde vanaf het begin en ook afgelopen week tijdens de testdagen in Bahrein nog in zijn onschuld, collega-teambazen als Toto Wolff en Zak Brown repten van een voorbeeldfunctie en riepen op tot een gedegen en onafhankelijk onderzoek. Net als partners van Red Bull Racing, zoals Ford. Met de uitkomst van het ‘vertrouwelijke onderzoek’ lijkt Horner echter zijn gelijk te krijgen.

