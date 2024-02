Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich voor het eerst uitgelaten over het onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Red Bull-collega Christian Horner. Die wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.

Lees hier alles terug over dag 1 van de wintertest in Bahrein

Wolff zei bij de wintertest in Bahrein dat hij inhoudelijk niet op de beschuldigingen wil ingaan zolang er nog een onderzoek naar Horner loopt. Maar hij liet zich in algemene zin wel over de kwestie uit. “We hebben allemaal een voorbeeldfunctie in wat een wereldwijde sport is.”

Hij sprak de hoop uit dat “er een zorgvuldig proces plaatsvindt” met betrekking tot alle aantijgingen. “Red Bull is een onafhankelijk onderzoek gestart. Als dat op de juiste manier wordt uitgevoerd, nauwkeurig en in volledige transparantie, dan zal uit de uitkomsten wel blijken wat het voor gevolgen heeft. En wat het voor Formule 1 betekent en wat we er allemaal van kunnen leren.”

Wolff was tijdens de persconferentie voor teambazen de enige die zich erover uitte. Collega’s Mike Krack (Aston Martin), Fred Vasseur (Ferrari), Ayao Kamatsu (Haas) en James Vowles (Williams) waren ook aanwezig. Vorige week ging Horner tijdens de presentatie van de RB20 van Red Bull in Milton Keynes zelf al op de beschuldigingen in. Er zou veel bewijs zijn, maar hij ontkent in alle toonaarden. Het onderzoek naar hem loopt nog. Het is niet bekend wanneer er meer duidelijkheid komt.

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: