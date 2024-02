Het is woensdag 21 februari, dag 1 van de Formule 1 wintertest in Bahrein! We houden je via Formule1.nl en onze socials op de hoogte van alle ontwikkelingen en brengen gedurende de dag diverse updates, in woord en beeld! Volg alle actie hieronder en mis niks!

9.39 uur: Bandenregen!

Je hebt ze vast al gezien: de eerste auto’s zijn de baan op! Maar op welke banden rijden ze vandaag, waarom én hoe weet je nou welke band ze gebruiken? Pirelli maakte woensdag bekend hoeveel banden er worden gebruikt door de teams en hoe je die kunt herkennen. Check hier de opvallende verschillen met betrekking tot de banden die elk team vandaag gebruikt.

9.07 uur: Op rolletjes…

De tijd vliegt. Het eerste uur van de wintertest is achter de rug. Spectaculaire ontwikkelingen waren er niet, de coureurs en teams rijden vooral met meetapparatuur om te kijken wat de eerste indrukken op de baan zijn. Soms zoeken coureurs even de limiet van de auto op, zoals Leclerc in de Ferrari en Verstappen in de Red Bull. En Kevin Magnussen had een loszittend stuk meetappartuur op z’n Haas.

Her en der werd al wel aan een auto gesleuteld, maar grote problemen of issues zijn vooralsnog uitgebleven. Meeste rondjes op dit moment: Fernando Alonso (20). Minste rondjes – en als enige nog geen tijd neergezet: Oscar Piastri (7).

8.49 uur: Kleurrijk begin van testdag

Terwijl de coureurs en teams voorzichtig hun eerste kilometers afleggen in Bahrein, valt op hoe kleurrijk het veld is. Even was er na de vele wagenpresentaties binnen en buiten de paddock namelijk de vrees dat auto’s vooral erg donker en zwart zouden zijn. Maar nu we de liveries tijdens de wintertest op de baan in actie zien, blijken de kleuren van de auto’s nagenoeg overal helder en fris. Althans, meer dan gedacht. Een kleurrijk geheel dus, wel zo fijn.

8.00 uur: WE ZIJN BEGONNEN! Russell trapt af

En daar is het groene licht, de wintertest is begonnen! George Russell is in de Mercedes de eerste coureur die de baan op gaat, gevolgd door onder anderen Charles Leclerc en natuurlijk Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen rijdt in de rondte met veel meetapparatuur op de auto. Dat zullen we veel en vaak zijn deze drie dagen in Bahrein.

7.49 uur: De testdag via Viaplay of F1TV

Al aan het aftellen? Wij ook! Wil je nou – náást al onze updates – ook bewegend beeld bij de eerste dag van de wintertest, dan helpen Viaplay of F1TV je uit de brand. Beide zenders zijn er de hele dag bij. Hier lees je daar meer over.

7.15 uur: De opstelling voor woensdagochtend

Het is net voetbal, maar dan met een man minder: deze tien coureurs staan namelijk aan de aftrap van de wintertest. Van Max Verstappen tot Kevin Magnussen: We zetten ze alle tien voor je op een rij in dit artikel.

6.46 uur: Videobeelden om er alvast in te komen

Het is natuurlijk niet zo dat de auto’s tijdens de testdagen letterlijk de eerste meters maken. Dat gebeurde al eerder, omdat de teams met hun auto’s altijd een shakedown doen in aanloop naar de wintertest. Enkele beelden daarvan op een rij:



06.11 uur: Goedemorgen, het is bijna zover!

Ein-de-lijk! We mogen weer. Nog zo’n uur en drie kwartier en dan begint de wintertest 2024! Na een lange winterslaap, veel nieuws en presentaties van de nieuwe bolides start om 8.00 Nederlandse tijd dag 1 van de Formule 1 wintertest in Bahrein! Drie dagen lang proberen de teams en de coureurs zoveel mogelijk te leren en te ontdekken met betrekking tot de auto’s van komend seizoen.

Hoe is de eerste indruk? Wie is top en wie is flop? En wat zegt het überhaupt over de krachtsverhoudingen? We gaan het allemaal zien… Eerst maar eens wat leesvoer voor bij je ontbijt:

– Zo zien de auto’s er in 2024 uit

– Max Verstappen heeft een goed gevoel over de RB20

– Dit moet je weten over de testdagen in Bahrein

