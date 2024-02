De Formule 1-teams hebben voor de wintertest in Bahrein een flink uiteenlopende keuze qua banden. Dat blijkt uit het overzicht dat Pirelli daags voorafgaand aan de test heeft geopenbaard.

Tijdens de wintertest hebben de teams de beschikking over 39 setjes banden. Standaard zijn er binnen dat aantal voor elk team twee sets intermediates en twee sets full-wets. De overige 35 setjes worden verdeeld over de verschillende compounds: hard (C1, C2), medium (C3) en zacht (C4, C5).

Dat betekent dat er op het vlak van banden nogal wat keuzes moeten worden gemaakt. Het leidt tot grote verschillen tussen teams. Zo heeft Alpine op het Bahrain International Circuit bijvoorbeeld 11 sets van alleen al de allerhardste band (C1), terwijl Mercedes er daar maar 2 van heeft. Het team van Lewis Hamilton en George Russell heeft daarentegen weer de meeste setjes mediumbanden (25). En ook de meeste van de twee zachte compounds (6 en 2).

Max Verstappen kent met Red Bull in de wintertest in Bahrein overigens weinig opvallende aantallen qua banden; de drievoudig wereldkampioen en zijn team bivakkeren in de middenmoot. Een volledig overzicht zie je hieronder:

