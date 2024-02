Wil je nou – náást al onze updates – ook bewegend beeld bij de eerste dag van de wintertest, dan helpen Viaplay of F1TV je uit de brand. Maar hoe laat en waar is de wintertest te zien? Beide zenders zijn er de hele dag bij.

Kort voor de start van elke testdag begint Viaplay met een uitzending die tot het einde van de middag doorgaat. Onze columnisten Nelson Valkenburg en Jeroen Bleekemolen behoren tot de vertrouwde stemmen die je van commentaar voorzien, evenals Melroy Heemskerk en Sebastiaan Bleekemolen. Als analisten zijn bekende namen als Christijan Albers en Giedo van der Garde van de partij.

Wil je alle actie volgen via F1TV? Dat kan ook. De internationale zender van de Formule 1 zelf biedt ook een uitgebreid dagelijks programma vanuit Bahrein met net als Viaplay livebeeld, updates en interviews ter plaatse.

Dus resumerend, de wintertest, hoe laat en waar? Op woensdag 21 februari, donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari, van 8.00 uur tot 17.00 Nederlandse tijd via F1TV en Viaplay. In Bahrein is het twee uur later. De dag kent ook een lunchpauze van een uur. Check voor alle updates gedurende de dag onze pagina waarop we alles voor je bijhouden

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: