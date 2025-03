De eerste raceweek van het jaar is aangebroken, en het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt om te beginnen. F1TV biedt fans daarom de kans om alle actie dit jaar in nog meer detail en met beter beeld te aanschouwen. De streamingdienst lanceert voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Melbourne een nieuwe abonnementsvorm: F1TV Premium.

F1TV is naast Viaplay de enige manier voor Nederlandse fans om alle races van Max Verstappen en consorten live te bekijken. Eerder bood de officiële streamingdienst van de koningsklasse al de abonnementsvormen F1TV Pro en F1TV Access aan, waarmee fans onder andere mee aan boord bij coureurs konden kijken en toegang hadden tot live race timing data.

F1TV Premium

F1TV Premium gaat nog een stap verder dan zijn twee voorgangers. De abonnementsvorm biedt racefanaten de optie om tot op zes verschillende apparaten alle actie in 4K Ultra HD/HDR te bekijken. Ook is er de nieuwe optie Multiview voor bepaalde apparaten. Met deze optie kunnen kijkers bijvoorbeeld tegelijkertijd de live feed en aan boord bij coureurs kunnen kijken op hetzelfde scherm. De nieuwe abonnementsvorm kost €17,99 per maand voor Nederlanders.

“Sinds de lancering van F1TV is de streamingsdienst een van de meest geavanceerde diensten binnen de sportwereld geworden”, vertelt Chief Media Rights en Broadcasting Officer Ian Holmes trots in het persbericht. “F1TV Premium tilt de kijkervaring naar een nog hoger niveau door fans de mogelijkheid te bieden een gepersonaliseerde dienst samen te stellen. Deze nieuwe service laat onze voortdurende inzet om een contentaanbod voor onze fans te creëren, die hun passie waardig is.”

Zo komt de F1TV Premium-abonnementsvorm voor kijkers er op verschillende apparaten uit te zien (F1 Media)

