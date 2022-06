Streamingdienst F1TV is vanaf heden ook met Nederlands commentaar beschikbaar, waarbij het commentaar van Viaplay te horen zal zijn op de internationale streamingdienst. Wel blijft de optie bestaan om naar commentaar in andere talen te luisteren.

Dat meldt tech-website Tweakers, dat verwijst naar de officiële pagina van F1TV. Hierop is te zien dat het Nederlandse commentaar, waar tot voor kort geen namen bij stonden, voor rekening komt van Viaplay-trio Nelson Valkenburg, Melroy Heemskerk en Allard Kalff.

Bij Viaplay zijn Valkenburg en Heemskerk zoals bekend de commentatoren bij de kwalificatie en race, met Kalff die ze bijstaat vanuit ‘race control’. Kalff neemt tevens de vrije trainingen voor zijn rekening. Het commentaar van Viaplay zal dus worden doorgezet naar F1TV.

Andere talen

Het Nederlandse commentaar is, als het goed is, vanaf het volgende Grand Prix-weekend beschikbaar. Dat is het weekend van Bakoe, van 10-12 juni. Behalve Nederlands-commentaar, biedt F1TV ook Engels-commentaar aan van Sky Sports óf de eigen F1TV-ploeg, net als Spaans, Frans en Duits.

Mol & Plooij

In Nederland bestaat verder nog de optie om naar Nederlands commentaar van Olav Mol en Jack Plooij te luisteren. Dit is mogelijk via Grand Prix Radio of de Grand Prix Radio-app, die te synchroniseren is met het beeld op je tv of stream.

