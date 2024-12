Een bijzondere transfer in televisieland. Presentator Rob Kamphues, tevens één van de vaste columnisten van FORMULE 1 Magazine, voegt zich komend jaar bij het vaste Formule 1-team van streamingdienst Viaplay. Hij gaat verschillende F1-programma’s presenteren. Het betekent dat hij Ziggo Sport verlaat.

Volgens Rob Kamphues was de tijd rijp voor een volgende stap. “De komende jaren wordt het nog spannender in de Formule 1 en dan is het geweldig om met Viaplay zo dicht op het vuur te zitten”, aldus de presentator.

Kamphues gaat bij Viaplay samenwerken met onder anderen Tom Coronel en de oud-Formule 1-coureurs Giedo van der Garde en Christijan Albers.

Viaplay meldt verder in het persbericht dat het de komende tijd de programmering rond de Formule 1 gaat uitbreiden. Naast de live-uitzendingen rondom de kwalificaties en races met presentatrice Amber Brantsen, komen er nieuwe programma’s op de vrijdag, zondag en maandag. Kamphues gaat deze programma’s presenteren. Ook gaat hij specials maken en wordt er een theatershow ontwikkeld.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)