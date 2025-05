Het eerste Europese Formule 1-weekend van het seizoen is aangebroken. De koningsklasse strijkt deze week neer in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. Dat moet gevierd worden, aldus Viaplay. Het streamingsplatform stelt Nederlanders dit weekend daarom in staat alle actie voor één keer gratis te volgen via Viaplay TV.

Viaplay TV is het open kanaal van de streamingsgigant, en zal dit weekend alle actie in Imola live uitzenden. Vorig jaar deed het bedrijf dit ook al voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. De race in Italië belooft dit jaar een spannende te worden, met de opgelaaide titelstrijd tussen McLaren-teamgenoten Oscar Piastri en Lando Norris, en huidig wereldkampioen Max Verstappen.

De Nederlander pakte de overwinning in Italië tijdens de laatste drie edities van de Grand Prix. Vorig jaar won hij de race op Autodromo Enzo e Dino Ferrari met nog geen acht tienden voorsprong op Norris. Kortom, reden genoeg om geen moment van de actie te missen dit jaar. Viaplay TV is voor KPN-gebruikers te ontvangen op kanaal 51, Ziggo- en Odido-klanten op kanaal 13, en voor DELTA-gebruikers op kanaal 22. Het Grand Prix-weekend in Emilia-Romagna start daar op vrijdagmiddag 16 mei.

Max Verstappen kon tijdens de 2024-editie van de GP Emilia-Romagna net Lando Norris achter zich houden (Getty Images)

