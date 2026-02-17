Na de shakedown in Barcelona en de eerste testweek in Bahrein hebben de teams nog drie testdagen tegoed voordat het seizoen van start gaat in Melbourne. Waar de eerste meters in Spanje nog achter gesloten deuren werden verreden, kon de media uitgebreid verslag doen van de proefronden in Sakhir. Toch bleven de tv-uitzendingen beperkt tot de laatste uurtjes van de dag. Deze week komt daar verandering in en kunnen fans alle actie vanuit Bahrein live volgen.

Op woensdag 18 februari begint in Bahrein een nieuwe driedaagse test. De sessies duren dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd). Tijdens de eerste testweek bleven de beelden die de Formule 1 uitzond beperkt tot het laatste uur van de dag. Ook bij Viaplay, de Nederlandse uitzendgemachtigde, begon het liveverslag pas rond 16.00 uur. De Formule 1 liet zich – gezien de nieuwe reglementen – nog niet in de kaarten kijken, mogelijk uit vrees voor kinderziektes bij de nieuwe bolides.

Deze week verandert dat en worden alle ochtend- en middagsessies uitgebreid in beeld gebracht. Je kunt op alle dagen inschakelen bij zowel Viaplay als F1 TV. Het is de laatste kans voor Max Verstappen en consorten om meters te maken met het nieuwe F1-materieel, voordat het hele circus afreist naar Melbourne voor de Australische Grand Prix, de openingsrace van het nieuwe seizoen.

