Met de invoering van de nieuwe F1-reglementen in 2026 introduceert ook Pirelli nieuwe banden voor onder de auto’s. Het modellengamma blijft voorlopig ongewijzigd, al onderzoekt de Italiaanse fabrikant de mogelijkheden om een derde regenband te ontwikkelen die het gat tussen de intermediates en de full wets overbrugt. Racen onder natte omstandigheden blijft immers een heet hangijzer in de Formule 1, zeker met het oog op de veiligheid.

Vooral de zichtbaarheid tijdens regenraces was de afgelopen jaren een terugkerend discussiepunt. De sport experimenteerde met speciale spatborden om opspattend water tegen te gaan, maar zonder doorslaand succes. Ook de fullwet-banden, die in de praktijk zelden worden gebruikt, kunnen niet voorkomen dat F1-auto’s enorme hoeveelheden spray produceren. Tijdens de eerste testweek in Bahrein stond Pirelli-topman Mario Isola de pers te woord. Hij onthulde de testplannen van de bandenleverancier en benadrukte de focus op veiligere regenraces.

“De zichtbaarheid zal waarschijnlijk iets beter zijn, omdat de auto’s gebruikmaken van een nieuwe diffuser die minder water doet opspatten”, vertelde hij. “Daarnaast zijn de banden iets smaller, waardoor er ook minder water wordt verplaatst. Maar ik durf niet te zeggen of dit voldoende is voor de wedstrijdleider om de coureurs groen licht te geven bij hevige regenval.” Voor Pirelli blijft het testen onder natte omstandigheden echter beperkt. “Ieder beetje informatie is belangrijk, omdat we maar weinig in de regen kunnen testen”, aldus Isola.

Natte baan in Bahrein?

Momenteel heeft Pirelli drie testsessies op de planning staan. “Je hebt een specifiek circuit nodig”, legde hij uit. “Daarom gaan we naar Paul Ricard en naar Magny-Cours.” De bandenleverancier plant tevens een speciale regentest in Bahrein. Het circuit ligt weliswaar in de woestijn, maar via een geavanceerd irrigatiesysteem kan het asfalt kunstmatig nat worden gemaakt. “Het circuit beschikt over een fantastisch sproeisysteem om de baan nat te maken”, aldus Isola. “Als dat goed werkt, kunnen we testen onder zware, natte omstandigheden.” Deze tests vinden plaats op 28 februari en 1 maart, in aanloop naar de seizoensopener in Melbourne. Alleen McLaren en Mercedes zullen deelnemen.

Tot slot onthulde Isola dat Pirelli mogelijk wil experimenteren met een derde regenband: de zogenoemde ‘single-tread super intermediate’. Deze band moet het gat overbruggen tussen de groene intermediates en de blauwe full wets. “We moeten elke kans om ons product onder natte omstandigheden te ontwikkelen aangrijpen”, besloot hij. Hoewel hij hoopt dat het dit jaar ‘gewoon’ droog blijft tijdens het eerste raceweekend in Australië, benadrukte hij het belang van data uit een regenrace. “Het zou waardevol zijn om informatie uit een natte race te verzamelen, zodat we onze ontwikkeling in de juiste richting kunnen sturen.”

