Na de eerste shakedown in Barcelona kijken F1-fans reikhalzend uit naar de aankomende testdagen in Bahrein. Waar de eerste meters in Spanje nog achter gesloten deuren plaatsvonden, zijn de tests op het Bahrain International Circuit openbaar, waardoor er uitgebreid verslag kan worden gedaan langs de baan. Toch blijven de live-uitzendingen dit jaar beperkt; tijdens de eerste testweek wordt alleen het laatste uur in beeld gebracht.

Op woensdag 11 februari begint een nieuwe, driedaagse test in Bahrein. De sessies duren elke dag van 8.00 tot 17.00 uur, Nederlandse tijd. De beelden die de Formule 1 uitzendt, zijn echter beperkt tot het laatste testuurtje van de dag. Ook bij Viaplay, de Nederlandse uitzendgemachtigde, vangt het liveverslag rond 16.00 uur aan. Naar verwachting wordt de tweede testweek in Bahrein, van 18 tot en met 20 februari, wél volledig in beeld gebracht.

Bezoekers van de eerste sessies in Bahrein zijn bovendien pas vanaf donderdag welkom op het circuit; woensdag blijft de test besloten voor het publiek. In tegenstelling tot in Barcelona zal er ditmaal wél meer informatie naar buiten komen over het reilen en zeilen op de baan, zoals rondetijden, vlaggen, crashes en uitvalbeurten. Houd deze website in de gaten!

