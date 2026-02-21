Laurent Mekies zegt dat Red Bull trots mag zijn op de prestaties van de voorbije weken. De Oostenrijkse renstal reed tijdens de shakedown in Barcelona en de afgelopen twee testweken in Bahrein voor het eerst met een motor van eigen makelij, waarmee een droom van wijlen teamoprichter Dietrich Mateschitz in vervulling ging. Max Verstappen benadrukte dat er nog ‘werk aan de winkel’ is voor Red Bull, maar voor een eerste testperiode zijn de signalen positief.

“Voor ons waren die eerste sessies in Barcelona een bron van opluchting en trots”, reageerde Mekies na de laatste meters in Bahrein. “Het laat zien wat we al hebben bereikt met de eerste motor van Red Bull Ford Powertrains.” Het team sloeg de handen voor 2026 ineen met de Amerikaanse autogigant. In de aanloop naar het nieuwe seizoen bestonden er nog veel vraagtekens rond deze samenwerking, maar gedurende de testperiode leek die zijn vruchten af te werpen. Zowel Red Bull als zusterteam Racing Bulls oogde opvallend betrouwbaar.

“Na twee weken testen in Bahrein mogen we trots zijn op wat we hebben bereikt ten opzichte van de gevestigde motorfabrikanten”, bevestigde Mekies. “De kilometers die we in negen dagen hebben afgelegd, zijn respectabel. Zoals ik al eerder zei, mogen we dat gerust opmerkelijk noemen. Het is het resultaat van alle uren hard werk die de mensen in de fabriek in dit project hebben gestoken.”

‘Moeten hard blijven werken’

Voorlopig is het nog onduidelijk waar Red Bull zich precies bevindt ten opzichte van de concurrentie. Ook Mekies wil de eerste competitieve sessies in Melbourne afwachten voordat hij uitspraken doet over de nieuwe machtsverhoudingen. “Wat betreft onze prestaties”, vervolgde hij, “daar krijgen we pas na de kwalificatie in Albert Park een beeld van. Zelfs met al onze technologie en simulatietools kunnen we daar nu nog niks over zeggen. We weten dat we nog heel hard moeten werken om het niveau te bereiken dat we voor ogen hebben”, herhaalde hij de woorden van Verstappen. “Dat is onze volgende uitdaging, en we zullen die samen als één team aangaan.”

Mekies onderstreepte dat hij uitkijkt naar die eerste ronden in Australië, mede door de wijzigingen in het reglement. In de voorbije weken hebben de teams én de fans voor het eerst kunnen proeven van het nieuwe F1-tijdperk, maar in maart gaat het pas écht van start. “Voor de sport als geheel waren de drie sessies in Barcelona en Bahrein fascinerend vanuit zoveel verschillende perspectieven”, besloot hij. “Denk aan de motortechnologie, de brandstof, de aerodynamica, de verschillende bandenmaten en natuurlijk de reacties van de coureurs. Ik geloof dat de interesse in de Formule 1 tegen de tijd dat we in Melbourne aankomen al gigantisch zal zijn.”

