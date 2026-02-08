Max Verstappen staat voor een nieuw seizoen met Red Bull. Hoewel de viervoudig wereldkampioen vorig jaar nadrukkelijk werd gelinkt aan een mogelijke overstap naar Mercedes, bleef hij trouw aan de Oostenrijkse renstal. Toch blijven er, mede door de nieuwe reglementen en de onzekerheid rondom het nieuwe motorpartnerschap met Ford, vraagtekens bestaan over de toekomst van Verstappen. Oud-coureur Ralf Schumacher ziet echter weinig heil in een transfer.

Hoewel Verstappen officieel vastligt tot en met 2028, bevat zijn contract clausules die hem ruimte geven om zijn opties te heroverwegen. Dat wakkert telkenmale discussies aan over een mogelijke toekomst buiten Milton Keynes. Daarbij wordt Mercedes vaak als eerste genoemd. Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat een samenwerking tussen Verstappen en Mercedes-topman Toto Wolff daadwerkelijk tot stand zal komen, ondanks de aanhoudende speculaties en de onzekerheid over de krachtsverhoudingen onder de nieuwe reglementen.

‘Zie Verstappen en Wolff niet samenwerken’

Ralf Schumacher behoort tot de sceptici en gelooft niet dat de chemie tussen beide partijen vanzelfsprekend is. In de Duitstalige podcast Backstage Boxengasse besprak hij een eventuele transfer van Max Verstappen. “Ik denk dat het pas een onderwerp van discussie zou worden als de auto om welke reden dan ook niet meer competitief is”, legde hij uit. “Aan de andere kant, wat zijn nu de echte alternatieven? Ik zie Verstappen en Wolff nog steeds niet echt goed met elkaar overweg kunnen. Om de een of andere reden klikken ze niet volledig.”

“Een team als McLaren zou natuurlijk ook alles voor Verstappen doen als het de kans kreeg hem een stoeltje te bieden”, voegde Schumacher eraan toe. “Hetzelfde geldt voor Aston Martin. Maar Red Bull voelt voor hem als een thuisbasis, en eind vorig jaar leek hij zich extreem comfortabel te voelen. Je krijgt echt het gevoel dat hij één is geworden met het team. Daarom is er op dit moment geen discussie. Waar anders zou hij zo’n band kunnen hebben? Het is in principe zijn team.”

