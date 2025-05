In de afgelopen zes Grands Prix werd er meermaals geklaagd over het gebrek aan spanning op het circuit. Steeds meer fans en kenners lieten zich kritisch uit over ‘processieraces’. Een enkele keer bleef de top zes zelfs ongewijzigd ten opzichte van de startopstelling. Tijdens de aankomende GP van Emilia-Romagna gaat bandenleverancier Pirelli proefdraaien met een mogelijke oplossing – een nieuwe, extra zachte compound maakt zijn opwachting.

Als bandenleverancier van de Formule 1 moet het Italiaanse Pirelli de balans vinden tussen twee uitersten. Enerzijds mag een band niet te lang meegaan, anders kunnen teams de pitstops zo lang mogelijk uitstellen en ontaarden races in saaie processies. Anderzijds mag het rubber ook niet té snel degraderen – dan kunnen coureurs weer niet genoeg pushen, uit angst hun banden te vroeg af te schrijven.

Pirelli selecteerde tot nu toe altijd drie banden uit een vijftal compounds, C1 tot en met C5, afhankelijk van de eisen van het circuit. Maar omdat dat steeds vaker leidt tot saaie racesituaties, overwegen de Italianen nu om compounds over te slaan – zo zou men bijvoorbeeld voor een combinatie van C2, C4 en C5 kunnen kiezen, in plaats van de gebruikelijke opeenvolgende selectie. Daardoor zouden er grotere prestatieverschillen moeten ontstaan, wat de teams mogelijk dwingt tot meerdere pitstops of meer risicovolle strategieën. Het plan valt of staat met de introductie van de C6-compound – een nieuwe, ultrazachte band die tijdens de GP van Emilia-Romagna wordt geïntroduceerd.

Compounds overslaan?

“Het doel is om – als het droog is – zo veel mogelijk gegevens over de C6 te verzamelen”, aldus Pirelli-topman Mario Isola tegenover het Britse Autosport. Alleen dan kan Pirelli inschatten of het ‘overslaan’ van compounds daadwerkelijk werkt. “Bij de C3 en de C4 liggen de rondetijden vrij dicht bij elkaar”, legde Isola uit. “Misschien kunnen we C2, C4 en C5 overwegen. Dat betekent dat als je voor een eenstopper wilt gaan met C2 en C4, de C2 duidelijk langzamer is. Dus zou je niet hetzelfde voordeel moeten hebben als nu.”

Andere combinaties zoals C3, C5 en C6, of zelfs C1, C3 en C5 liggen ook op tafel. “Ik weet niet zeker wat de uitkomst dan zal zijn, maar we kunnen dat wel proberen”, aldus de Italiaan, al benadrukte hij dat Pirelli daar niet over beslist. “We doen altijd een voorstel aan de FIA en de Formule 1. We delen het voorstel met de teams en dan komen we, met de goedkeuring van de FIA, tot een overeenkomst.”

Strategieën simuleren

Voor de GP van Monaco zijn al twee pitstops verplicht gesteld, al wil de Formule 1 daar geen standaard van maken. Het risico is dat alle teams dan alsnog dezelfde strategie kiezen en races alsnog voorspelbaar blijven. Het doel is juist om een mix van één-, twee- en misschien zelfs driestopstrategieën mogelijk te maken, zonder teams daartoe te dwingen. Daarbij kunnen ook de sprintweekenden een rol spelen. Middels simulaties heeft men onderzocht of teams mogelijk de sprintrace kunnen opofferen voor een betere bandenstrategie in de hoofdrace.

Maar, geeft Isola toe: “Of deze scenario’s daadwerkelijk uitvoerbaar zouden zijn, gezien de simulatiemogelijkheden van de teams, is een andere vraag.” Want hoe innovatief de plannen ook zijn, volgens de Pirelli-topman blijft het altijd hetzelfde liedje: “We proberen de teams voor een probleem te stellen, en zij vinden een oplossing…”

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.