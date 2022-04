Marco Zwaneveld, head of sports van Viaplay Nederland, is na de eerste drie Grands Prix zeer te spreken over de Formule 1-uitzendingen van de streamingsdienst. “Als ik zie hoe het hele team heeft gewerkt en wat er op locatie is gemaakt, belooft dat veel voor de toekomst. Er staat een prachtige basis en vanaf nu gaan we volgas vooruit.”

De reacties op de programma’s van de nieuwe Nederlandse rechtenhouder variëren op sociale media van uitstekend tot zeer matig. De journalistieke inslag wordt gewaardeerd, het commentaar hier en daar als lauw bestempeld, de beeldkwaliteit laat bij het streamen soms te wensen over en na 48 uur kunnen races niet meer worden teruggekeken.

Zwaneveld is bekend met de complimenten en klachten. Het laatste punt is volgens hem ‘een rechtenkwestie’, aan de doorgifte van het beeldkwaliteit mankeert volgens hem niks. “Met wat ik gezien heb, was er niets aan de hand, de studioprogramma’s zijn gewoon in Full HD.” Streamen via wifi is nu eenmaal iets anders dan kabeltelevisie en soms gevoeliger. “Gezien de omstandigheden zijn we tevreden”, aldus Zwaneveld, die onder grote tijdsdruk in Nederland een nieuw platform moest bouwen. “De voorbereiding is kort geweest, want we hebben niet alleen Formule 1, maar ook voetbal en darts. We hebben, vind ik, een uitzonderlijke prestatie geleverd door dit in korte tijd voor elkaar te krijgen.”

Volgens Viaplay’s sportbaas worden er binnenkort ‘links en rechts’ nog dingen toegevoegd aan de programmering. Wat precies kan hij nog niet verklappen. “We hebben eerder de eigen documentaire Lion Unleashed van Max Verstappen gehad. Maar er zullen meer van dat soort bijzondere programma’s komen”, zo belooft Zwaneveld.

