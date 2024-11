Viaplay-CEO Roger Lodewick is per direct vertrokken bij de Nederlandse tak van het bedrijf. De uit Maastricht afkomstige Lodewick wil nieuwe uitdagingen aangaan, nadat hij begin 2024 aan zijn baan als CEO was begonnen. Zijn opvolger is ook al bekendgemaakt: William Linders.

De Scandinavische streamingsdienst heeft nog tot 2029 de exclusieve rechten voor het uitzenden van de Formule 1 in handen, maar zal dit onder nieuw management moeten doen. Linders begint op 1 januari 2025 aan zijn baan als CEO van Viaplay Nederland. De Nederlander is geen onbekende in de wereld van de Formule 1-uitzendingen. Eerder werkte Linders nog voor VodafoneZiggo en was hij verantwoordelijk voor de introductie van Ziggo Sport. Ziggo had tot en met 2021 de exclusieve Formule 1-rechten in handen.

“Ik ben blij dat ik onderdeel ga uitmaken van Viaplay Nederland”, reageert Linders in het officiële persbericht. “Viaplay heeft in een korte periode een indrukwekkende reputatie opgebouwd, in het bijzonder op het gebied van sportuitzendingen. Ik kijk ernaar uit om het huidige pakket te verbreden en de verbinding met de kijkers in Nederland te versterken.”

Afscheid Lodewick

Lodewick reageert via een bericht op LinkedIn ook nog op het nieuws. De voormalig CEO legt uit waarom hij zijn baan niet kon voortzetten. “Het was oorspronkelijk het idee dat ik deze zomer samen met mijn familie naar Nederland zou verhuizen, zodat we daar konden wonen en werken”, aldus de Maastrichtenaar.

“Vanwege persoonlijke redenen konden we de verhuizing van de zomer niet door laten gaan. Dat leidde ertoe dat ik de verre van ideale routine had om wekelijks van Zwitserland naar Nederland te vliegen”, vervolgt Lodewick. “Na gesprekken met Viaplay hebben we de beste oplossing gevonden voor de groei van Viaplay in Nederland, wat betekent dat ik afscheid neem als CEO van Viaplay Nederland.”

