Aan het hoofd van de F1-paddock in Zandvoort staat een hospitality-unit van drie verdiepingen met een dakterras. Het onderkomen behoort niet toe aan één van de tien Formule 1-teams, maar aan de crew van Viaplay Nederland. Voor de rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland is de Dutch GP in Zandvoort met vlag en wimpel de belangrijkste week van het jaar.

Wie een kijkje neemt in het onderkomen van Viaplay ziet gezelligheid, maar bovenal bedrijvigheid. Het is een beetje de zoete inval. Tussen het opnemen van de tv-items door praten de commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, presentator Chiel van Koldenhoven en analisten als Tom Coronel, Giedo van der Garde, Christijan Albers en Ernest Knoors in een relaxte sfeer met elkaar bij, onder het genot van een kop koffie en een zoete versnapering, die talrijk liggen uitgestald op een tafel in de hoek op de begane grond. Tussendoor houden vooral de heren coureurs nauwlettend hun social media-accounts bij.

Het is een beetje proppen en improviseren, maar het past allemaal net in het onderkomen, dat onlangs nog voor een andere partij op festival Tomorrowland stond. Achter een gordijn is provisorisch een kleedhok en ruimte voor visagie ingericht, daarnaast neemt anchorwoman Amber Brantsen nog een keer haar teksten door. En ondertussen lopen de cameramensen en technici af en aan.

Marco Zwaneveld, hoofd sport bij Viaplay Nederland, coördineert de grootste en meest hectische operatie van het jaar met tientallen uren televisie, waaronder veel live-tv. Vanaf afgelopen maandag zet de streamingdienst al vol in om de F1-fans optimaal te bedienen, met als hoogtepunt de marathonuitzendingen op zaterdag en zondag vanaf tien uur ’s ochtends tot in de avond.

‘Logisch dat we in Zandvoort groot uitpakken’

“Het is logisch dat we in Zandvoort groot uitpakken. Ik denk dat we met Viaplay met een mannetje of 75 in Zandvoort van de partij zijn, zowel voor Viaplay internationaal als voor Viaplay Nederland”, vertelt Zwaneveld “En dan hebben we natuurlijk nog een grote ploeg die in Hilversum keihard aan het werk is. Alle camera’s die hier staan zijn via glasvezel verbonden aan de regie in Hilversum. Datzelfde geldt voor de audio. In Hilversum worden eigenlijk de programma’s in elkaar gezet. Dus heel veel dank aan de mensen achter de schermen in Hilversum, want zonder hun komen we nergens.”

Zwaneveld is zeer content met de prominente positie van het onderkomen van Viaplay aan het hoofd van de F1-paddock, dat men in goed overleg met FOM (Formula One Management) heeft weten te regelen. Vanaf het dakterras hebben de camera’s een prachtig uitzicht over alles wat zich in de paddock afspeelt.

“De benedenverdieping is ons kantoortje, de eerste verdieping is de binnenstudio en daarboven hebben we een dakterras waar we de buitenuitzendingen normaal gesproken zullen doen. Het onstuimige weer is dit keer echter wel een complicerende factor. De afgelopen jaren hebben we in Zandvoort wat dat betreft geluk gehad, maar je weet dat zoiets kan gebeuren. Alleen, als je live tv wilt maken, is windkracht acht en regen natuurlijk niet heel relaxed. Maar goed, het is wat het is en niemand voelt zich hier te goed om keihard te werken en te improviseren indien nodig.”

‘Over een paar dagen staan we weer in Monza’

Behalve Viaplay pakt dit weekend ook de NOS groot uit. De publieke omroep heeft een sublicentie, verleend door Viaplay. Zwaneveld zegt de NOS niet als concurrent te beschouwen. “Wij staan op het circuit, zij niet. En de mensen die bij ons een abonnement hebben, zullen ook bij ons kijken. Verder is het alleen maar goed dat zoveel mogelijk mensen op tv, via ons of via de NOS, plezier kunnen beleven aan de Dutch GP, want het is en blijft in alle opzichten een uniek evenement.”

Als de laatste uitzending zondagavond op kwart over acht ten einde is, zal Zwaneveld spreekwoordelijk een flesje opentrekken, erkent hij. “Maar over een paar dagen staan we weer in Italië, in Monza en gaat het circus gewoon weer door. Ik vertel je niets nieuws als ik zeg: de Formule 1 staat nooit stil.”

Het uitzicht vanuit de Viaplay-studio over de paddock.

